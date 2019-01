Von Günter Benning

Karneval verbindet. Christian I. (Muellmann) und Manuela (Bussmann) lernten sich 2002 beim Karnevalsumzug in Greven kennen.

Sie stammt aus Nienberge-Häger, er direkt aus der Emsstadt, wo die beiden heute mit ihren drei Kindern Justin, Philine und Mats leben.

Beide sind bei der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung tätig, Christian Muellmann in der Regionaldirektion am Prinzipalmarkt in Münster, Manuela Bussmann als Agenturleiterin in Greven.

Muellmann hat die Justin-Kleinwächter-Realschule in Greven besucht und spielte in der 09-Jugend. Heute ist er Co-Trainer der zweiten Mannschaft von BG Gimbte.

Bei einer Versicherung hat er Versicherungskaufmann gelernt, wechselte zur Generali, wo er Filialdirektor in Münster wurde. Bei der Allfinanz ist er Teamchef eines 36-köpfigen Teams im Kreis Münster, Gütersloh, Borken.

Manuela Bussmann ist in Häger auf einem Pferdehof aufgewachsen. Sie besuchte die Havixbecker Gesamtschule, lernte Einzelhandelskauffrau, schulte als Vermögensberaterin um. Ihr Hobby sind die Pferde und der Reitsport. Aber das neue Regentenpaar ist vor allem eins: Auf Gemeinsamkeit bedacht. Den Karneval will man mit den drei Kindern genießen. Ihr Motto ist Programm: „Gemeinsam feiern.“