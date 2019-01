Greven -

Die Kita Stadteltern Greven, das offizielle Gremium zur Vertretung der Interessen aller Eltern von Kita-Kindern in Greven, sind weiterhin auf Erfolgskurs: ihr langjähriges Mitglied, Laura Peloso, wurde am vergangenen Samstag als eines von drei Vorstandsmitgliedern des Landeselternbeirates (LEB) NRW gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung.