Was hat Greven, was Münster nicht hat? Wahren Lokalpatrioten fiele dazu sicher einiges ein. Aber wer hätte gedacht, dass der Vogel des Jahres 2019 tatsächlich aus Münster verschwunden ist, während es in Greven noch wenige Brutpaare gibt?

Von Thomas Starkmann

Die traurige Wahrheit ist: Schon seit einigen Jahren befinden sich die Bestände der Feldlerche landauf wie landab im freien Fall. Ihr aus luftiger Höhe vorgetragenes Frühlingslied, einst allgegenwärtig im Münsterland, es verstummt. In der großflächigen Landwirtschaft ist kein Platz mehr für den kleinen Bodenbrüter, der Lücken im Getreide ebenso benötigt wie blühende Feldraine, Brachen und mageres Grünland. „Die wenigen Brutpaare, die es in der Kroner Heide noch gibt, profitieren derzeit enorm von den Feldvogelinseln“ sagt Christian Kipp, Ornithologe bei der Biologischen Station Kreis Steinfurt.

Feldvogelinsel? „Das sind maximal zwei Hektar große Flächen innerhalb von Maisäckern, bei denen bis zum Herbst auf die Einsaat und Bearbeitung verzichtet wird“, erläutert Kipp.

Die Landwirte erhalten dafür vom Land NRW einen finanziellen Ausgleich. Im Gegenzug finden Feldlerche und andere Feldvögel wie der Kiebitz einen geeigneten Brutplatz. Auch 2019 stellt das Land wieder Fördergelder bereit.

Apropos Kroner Heide: Hier hat sich auch die Blume des Jahres einmal sehr wohl gefühlt. Das ist aber schon lange her. Noch vor 200 Jahren war die Besenheide vermutlich eine der häufigsten Pflanzen in Greven, gefördert durch uralte Wirtschaftsweisen wie Plaggenhieb und Heidebauerntum. Viele Flurnamen wie Hüttruper Heide oder Dansenbörger Heide bezeugen dies.

Die Zeiten sind passé, geblieben ist die Besenheide vor allem in Naturschutzgebieten wie den Bockholter Bergen.

Ganz andere Bedingungen benötigt der Baum des Jahres. Die Flatter-Ulme fühlt sich vor allem in feuchten Wäldern und in Flussauen wohl. Von den drei einheimischen Ulmenarten ist sie vom gefürchteten Ulmensterben, einer Pilzerkrankung, zwar am wenigsten betroffen, aber dennoch selten. Dr. Peter Schwartze, fachlicher Leiter der Biologischen Station und selbst Grevener, weiß aber, wo man sie in Greven finden kann. „Ich kenne Stellen in der Emsaue unweit von Gimbte“, sagt der Biologe und erklärt nebenbei, woher der Name Flatterulme stammt. „Die Blüten sind im Gegensatz zu den anderen Ulmenarten bei der Flatterulme gestielt.“

In der Emsaue, aber auch im Boltenmoor lässt sich mit etwas Glück die Schwarze Heidelibelle entdecken, obwohl sie in den vergangenen Jahren deutlich seltener geworden ist.

Die auffallend schwarze Färbung, die nur das erwachsene Männchen hat, macht die Libelle des Jahres unverwechselbar. Wie alle Heidelibellen fliegt sie erst spät im Sommer, ist dafür aber manchmal im November noch unterwegs. Ihre Larven, die sich in Kleingewässern entwickeln, haben gute Chancen, dem Lurch des Jahres zu begegnen. Denn der Bergmolch ist, anders als der Name suggeriert, auch im Grevener Flachland zu Hause. Besonders zur Laichzeit im Frühjahr zeigen sich die Tiere ausgesprochen farbenfroh: Der leuchtend orangene Bauch kontrastiert dann bei den Männchen mit einem blauen Rücken.

Giftpflanze des Jahres ist der Aronstab. Die auch in Greven verbreite Art ist wegen ihrer eigentümlichen Blüten allerdings eher als Fliegenfänger bekannt als für ihre Giftigkeit. Wer in dieser Hinsicht todsicher gehen will, greife besser zum Pilz des Jahres.

Schließlich ist der Grüne Knollenblätterpilz für die meisten schweren Pilzvergiftungen verantwortlich. Auch in Greven sprießt er an vielen Stellen aus der Erde, wenn der Sommer nicht gerade so trocken ist wie im vorigen Jahr. Aber welches das Wetterphänomen des Jahres 2019 sein wird, steht noch in den Sternen.