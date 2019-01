Am heutigen Freitag beginnt das Darts-Wochenende in der Soccerworld Steinfurt mit dem Two-Person-Wettbewerb. Anmeldeschluss ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Am Samstag stehen die Einzelkonkurrenzen auf dem Programm (Anmeldeschluss: 9.30 Uhr, Beginn: 10 Uhr). Das Jugendturnier startet um 12 Uhr. Um DDV-Ranglistenpunkte geht es beim Turnier am Sonntag (Anmeldeschluss: 9.30 Uhr, Beginn: 10 Uhr). Titel