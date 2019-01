Von Hans-Dieter Bez

Der Grund für die Eröffnung dieses Friedhofes war ein Verbot der Franzosen im Jahre 1810, die Toten weiterhin unmittelbar an den Kirchen zu bestatten. Diese Verbote erfolgten aus naheliegenden hygienischen Gründen, das galt insbesondere auch für Greven, denn Mauern, die den Friedhofsbereich um die Kirche begrenzten, gab es damals hier noch nicht mit den Folgen nach einem starken Regenguss.

Am 30. September 1949, also vor 70 Jahren, schrieb die Lokalzeitung: „Was wird aus dem alten Friedhof?“ Das Thema war zu jener Zeit tabu, die Menschen im Dorf hatten wirklich andere Sorgen.

Dabei war die Frage berechtigt. Denn der ehemalige Friedhof befand sich damals in einem schlimmen Zustand. So heißt es weiter im genannten Artikel: „Die meisten der noch erhaltenen Grabsteine liegen wild durcheinander, und das Gras wuchert über Gräber und Wege … dient der Friedhof heute als Weideplatz für Schafe und als Trockenstelle für gewaschene Wäsche.“

Nur noch drei der vorhandenen Gräber waren zu dieser Zeit gepflegt, „das jüngste Todesdatum war das Jahr 1894.“ Die letzte Bestattung fand also ausweislich der damals noch vorhandenen Grabsteine im Jahre 1894 statt.

Die weitere Entwicklung der alten Friedhofsfläche kann man anhand der Berichterstattung gut verfolgen. Am 27. November 1959 berichtete die Zeitung über eine Umgestaltung des alten Friedhofes. „Die meisten der alten Gräber, die seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt wurden, sind verschwunden, nur einige Grabsteine hat man auf Wunsch der Angehörigen der dort ruhenden Toten stehen gelassen.“ Und weiter: „Das alte Friedhofskreuz, das schwer beschädigt war, ist wieder instandgesetzt und vollständig renoviert worden.“

Am 3. Juli 1985 berichteten die Zeitung in ihrer Reihe „Greven vor 25 Jahren“, dass der alte Friedhof 1960 zu einer Parkanlage umgestaltet worden sei und in Zukunft die gärtnerische Pflege der Anlagen von der Stadt Greven wahrgenommen werde. Am 1. Juni 1963 hatte man im Lokalteil lesen können: „Aus dem alten Friedhof wurde eine wunderschöne Parkanlage.“

Am 26. März 1988 meldeten die Redaktion, dass das „gründlich restaurierte“ Friedhofskreuz des alten Friedhofes einen neuen Standort im „Ostgiebel“ der Josef-Kirche gefunden habe. Ersetzt wurden an dem aus Baumberger Sandstein hergestellten Kreuz von den Steinmetzen der Grevener Firma Plagemann die Arme und ein Fuß des Korpus.

Außerdem erfahren wir, dass das Kreuz seit 1981 bei der Firma Plagemann gelagert war, denn die Finanzierung der Restaurierung des alten Friedhofskreuzes war über Jahre das ungelöste Problem.

Am 12. November 2009 meldete die Lokalzeitung, dass einer der beiden noch vorhandenen Grabsteine umgeworfen wurde, genau gesagt, dass ein Grab-Kreuz von seiner Plinte gestoßen wurde. Das beigefügte Foto dieses Artikels von 2009 zeigt den „schwarzen Stein“ aus dem Artikel „Kennst Du Greven“ vom 8. Januar 2019 und das davor liegende Grabkreuz.

Heute ist nur noch ein Teil des Friedhof-Parks erhalten, denn auf dem westlichen Teil steht der Anbau des Grevener Krankenhauses.