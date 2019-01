Er wird – und das ist für den Chor und die Stadt Greven eine besondere Ehre – persönlich anwesend sein und den Klavierpart übernehmen. Wann erlebt man schon einmal einen weltberühmten Komponisten live an seinem Instrument?

Einzigartig im Marienlob „Magnificat“ sind die Arien für Sopran und Mezzosopran. Harald Meyersick ist es gelungen, zwei exzellente Solistinnen zu engagieren. Die aus Melbourne stammende Mezzosopranistin Joslyn Rechter wurde im Laufe ihrer Karriere von der Opera Australia, der Oper Köln und den Wuppertaler Bühnen engagiert und feierte in zahlreichen Titelrollen Erfolge. Die Sopranistin Dorothea Brandt, eine erfahrene Opernsängerin, begeisterte schon beim letzten Palmeri-Konzert des Sinfonischen Chores in Greven. Beide Solistinnen sind vielfach ausgezeichnete Konzertsängerinnen.

Mit dabei sind auch wieder die Streicher des Sinfonieorchesters Münster. Für den unverkennbaren Klang des Bandoneon zeichnet erneut Stephan Langenberg verantwortlich, ein ausgewiesener Palmeri-Kenner, der natürlich auch das Werk des Tango Nuevo Komponisten Astor Piazolla auf unnachahmliche Weise beherrscht.

Die vielfältige Konzerttätigkeit all dieser Künstler hat sie weltweit in zahlreiche Konzerthäuser geführt, am 3. Februar gastieren sie gemeinsam um 17 Uhr in der Marienkirche in Greven. Ohne Zweifel ein Highlight. Der Vorverkauf läuft bereits in der Musikakademie, bei Cramer & Löw und bei Greven Marketing.