Reckenfeld -

„Das etwas andere Konzert“ – so kündigt die Gruppe Caramia ihren Auftritt in Reckenfeld an. Der Name des Chores ist Programm: „Was wir lieben“. Und so wird sich das Thema Liebe wie ein roter Faden durch das Konzert ziehen, das die 15 Sängerinnen am Samstag, 26. Januar, um 18 Uhr in der Franziskuskirche in zusammengestellt haben.