Greven/Gimbte -

Das Rote Kreuz ruft eindringlich zur Blutspende auf. In Gimbte sind Blutspender am Montag, 21. Januar, von 17.30 bis 20.30 Uhr im Restaurant Deutscher Herd, Dorfstraße 31, willkommen. In Greven findet am Freitag, 8. Februar, von 16.30 bis 20.30 Uhr ein Blutspendetermin im CMS Pflegewohnstift, Philipp-Manz-Straße 5, statt.