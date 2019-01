So etwas wie Langeweile kennt Bettina Rosenthal nicht: „Die Kinder sind ja immer sehr unterschiedlich.“ Rosenthal ist studierte Historikerin, aber seit über 14 Jahren professionelle Tagesmutter in Greven. Eine von derzeit 45, die derzeit 150 Kinder unter drei Jahren betreuen.

Von Günter Benning

Kitas fallen auf, weil sie große Einrichtungen sind. Tageseltern agieren eher im Verborgenen. In Greven gingen 2018 49 Prozent der U3-Kinder in eine Betreuung, 13 Prozent (160) zu Tageseltern, 36 Prozent (453) in die Kita.

„Wir sind wie eine Familie“, sagt Rosenthal. Und manches Kind, das Zuhause allein aufwachsen würde, findet in dieser Familie neue „Geschwister“.

„Viele Eltern wissen gar nicht, dass es uns gibt“, sagt Bettina Rosenthal, die Vorsitzende von Greta ist. Zum Verein der Grevener Tageseltern gehören 26 Tagesmütter. Man nutzt gemeinsam Turnhallen in Kitas, trifft sich, tauscht sich im wahrsten Sinne aus: „Wir haben Spiele und pädagogisches Material, das wir jeweils für zwei Wochen ausleihen können.“

Die Tagesmütter in Greven haben sehr unterschiedliche Vorgeschichten. Arzthelferinnen oder Krankenschwestern gibt es ebenso wie Erzieherinnen, die eigene Kinder haben und Tageskinder zusätzlich betreuen.

Sie alle sind zertifiziert in der Kindertagespflege. „Das ist viel professioneller geworden“, erklärt Petra Freese aus dem Jugendamt. Gemeinsam mit Daniela Romberg betreut die Fachberaterin die Kindertagespflege in der Stadt.

Die Fachberaterinnen organisieren die 160 Ausbildungsstunden, die alle Tageseltern machen müssen, die Fortbildungen und sie besuchen die Gruppen in ihrem Zuhause. Denn ein gewisser Standard muss vorhanden sein, bevor man Kinder aufnehmen kann.

Über das Jugendamt läuft auch die Anmeldung und die Abrechnung für freie Plätze. Eltern zahlen die üblichen Kita-Gebühren, die nach Einkommen gestaffelt sind. Die Tageseltern erhalten einen Stundensatz von etwas über fünf Euro pro Kind. Sie gelten als Selbstständige, aber die Stadt übernimmt die Hälfte ihrer Sozialabgaben.

Für Bettina Rosenthal haben Tageseltern einen großen Vorteil: „Wir sind flexibler als Kitas.“ Wenn es sein muss, werden Kinder auch schon morgens um sechs Uhr angenommen und bis 19 Uhr betreut. Für berufstätige Eltern ist das ein wichtiges Argument. Außerdem bleibt es immer familiär: Mehr als fünf Pflegekinder können nicht betreut werden.

Und was ist, wenn die Chemie nicht stimmt zwischen Tagesmutter, Kind und Eltern? „Dafür“, sagt Rosenthal, „haben wir intensive Gespräche zu Beginn.“

Da kann man sich abklopfen. Und bevor später die Kids betreut werden, gibt es eine mehrwöchige Eingewöhnungsphase gemeinsam mit den Eltern. „Bei Müttern“, weiß die Tagesmutter, „fällt die Loslösung schwerer. Bei Vätern geht es oft leichter.“