Einweihungsfeier der St. Josefkirche in Greven im Jahre 1953. Vorne in der Mitte ist Werner „Acka“ Borgmann als Messdiener. „Acka“ war Hausmeister der Justin-Kleinwächter-Schule und über 30 Jahre lang Fußballtrainer beim SC09, eine Institution in der Schöneflieth. Foto: Mia Borgman

Von Günter Benning

Selten sorgt ein kleiner Aufruf für so viel Resonanz. Weit über 60 Kommentare folgten der Frage dieser Zeitung auf Grevener Facebook-Seiten nach Erinnerungen mit der Josefkirche. Hier ein Auszug der Antworten.

Viele Grevener erinnert die Kirche an ihre Jugend. „Rockpalast-Nächte vom WDR im Turm“, schildert Josef Charwat, „und die 99-Pfennig-Partys.“ Der Kirchturm wurde lange als Jugendzentrum benutzt. Iris Niemeyer: „Als Jugendliche hatten wir die Möglichkeit, uns zu treffen. Stichwort Offene Jugendarbeit. Die Zeit war klasse!“ Auch Uwe Wladasch denkt gerne an die Disco im Turm in den 60er und 70er Jahre. Der Turm, so Annemarie Wegmann, „wird seit mehr als 20 Jahren nicht mehr genutzt. Aus Sicherheitsgründen.“

Miriam Rensmann verweist auf die Nähe der Kirche zum Kindergarten: „Ich verbinde damit sehr liebevoll gestaltete Kindergottesdienste.“ Für viele Kommentatoren sind die kirchlichen Feiern wichtige Lebensmomente. Michaela Peter: „Meine Erwachsenentaufe in der Osternacht im Jahr 2010 – ein emotionales Ereignis für mich.“ Und Gabi Setter sagt: „Die Kommunion meiner Töchter, Einschulung in die Grundschule und auch Hochzeiten waren sehr schön.“ Ulrike Müllmann zählt ihr wichtige Ereignisse und Menschen auf: „Schulmessen, Kommunion, Pfarrer Austrup, Feten im Turm, Büchereibesuche während der Sonntagsmesse.“

Kritisch befassen sich etliche Facebook-Nutzer mit dem geplanten Abriss. Für Matthias Bertels ist das „noch ein Grund mehr für den Austritt aus der Kirche“. Michael Drees verweist auf den zurückgehenden Kirchenbesuch: „Wir sind alle selber schuld am Abriss der Josefkirche.“ „Bald gibt es nichts Altes mehr in Greven“, schreibt Susanne Osterhoff, „schon sehr traurig.“ „Es ist eine Schande, diese Kirche abzureißen“, meint Tina Kurney, „die das verantworten, sollten sich schämen und nicht noch Spenden sammeln, weil der Abriss so teuer ist.“ Für Marion Verlage ist die Kirche Familiengeschichte: „Meine Eltern haben da geheiratet und im Kirchenchor gesungen, meine Brüder und ich wurden da getauft, ich war dort Messdiener, im Ferienlager auf Ameland, in der CAJ, habe in der Pfarrbücherei geholfen und im Sonntagskindergarten Kinder betreut. Lasst die Kirche stehen“.

Sehr persönlich sagt Angelika Bruland: „Habe immer Trost gesucht und Kraft gesammelt, wenn ich es brauchte. Wird mir sehr fehlen. Traurig.“ Mancher Kommentar relativiert auch die Bedeutung des Gebäudes. Rüdiger Nobbe: „Naja, da gibt es wesentlich schönere Kirchengebäude. Aber sie hatte einen sehr guten Klang.“

Natürlich fehlt nicht grundsätzlich kirchenfeindliche Kritik. Stefan Smatt: „Wenn ich eine Kirche sehe, denke ich an Missbrauch, Homosexuellen-Feindlichkeit, Diskriminierung, vorsintflutliche Ansichten. Also weg mit dem Ding.“ Annemarie Wegmann dagegen: „Leider ist der Zeitgeist ja überall gegen das Christentum gerichtet und gleichzeitig bedauert man den Verlust von Werten in der Gesellschaft.“

Mechtild Hunke hat auch die Zukunft im Blick: „Es war unsere „Kirche. Von der eigenen Kinderkommunion über die Jugendarbeit im Turm und den tollen Feten mit 99 Pfennig Eintritt. Es ist schade, dass die Kirche abgerissen werden muss, aber wir freuen uns auf das neue Gemeindezentrum.“