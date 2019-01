„Wir pflanzen Bäume für eine bessere Welt“, so lautet das Motto des Projekts „Plant for the planet“. 2007 gründet der damals Neunjährige Felix Finkbeiner die Schülerinitiative. Inspiriert von Wangari Maathai, die in Afrika in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat, möchte der Junge erreichen, dass Kinder in jedem Land eine Millionen Bäume pflanzen. Sie sollen so auf eigene Faust einen CO-Ausgleich schaffen, während die Erwachsenen nur darüber reden. Finkbeiner trägt das Projekt in die Welt. Mittlerweile sind weltweit über 100 000 Kinder für „Plant for the planet“ aktiv. Viele von ihnen haben sich zu Klimabotschaftern ausbilden lassen und halten Vorträge in Schulen so wie Emil Lottritz. Titel