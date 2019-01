Von Monika Koch

Drei Zwölfer-Packungen Kondome im Wert von 48 Euro klauten zwei junge Männer aus Rheine und Greven im Alter von 18 und 16 im Mai 2018 in einem Einkaufsmarkt. Als die Ladendetektivin sie hinter der Kasse stellte, wollten sie flüchten. Es kam zu einem Gerangel. Dabei erlitt die 47-jährige Frau eine Zerrung im Arm und war fünf Tage krankgeschrieben.

Gestern standen die jungen Männer vor dem Jugendschöffengericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen räuberische Erpressung vor, weil sie ihre Beute mit Gewalt verteidigt haben sollen. Zudem warf die Staatsanwaltschaft dem 17-Jährigen aus Greven vor, im Februar 2018 in Reckenfeld in die Erich-Kästner-Schule eingebrochen zu sein und eine Musikbox, einen Laserpointer, einen Akku-Schrauber sowie eine externe Festplatte gestohlen zu haben. Zudem soll er im März 2018 in der Jugendschutzstelle in Hörstel eine Mitarbeiterin beleidigt und die Tür aus den Angeln gehoben haben – Sachschaden 1000 Euro.

Er wurde wegen Diebstahls in vier Fällen, einmal mit Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung zu zehn Monaten mit Bewährung verurteilt. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr mit Bewährung beantragt, weil er den räuberischen Diebstahl als erwiesen ansah, das Gericht aber von einem einfachen Diebstahl mit Körperverletzung ausging. Der Komplize wurde wegen der drei Diebstähle und Körperverletzung für zwei Jahre unter Bewährung gestellt ohne festes Strafmaß, eine Besonderheit im Jugendstrafrecht.

Der Jugendliche aus Greven sagte, dass er die Tür der Schule nicht aufgebrochen habe. „Die war offen, die Turnhalle war verwüstet“. Er habe nur eine Musikbox mitgenommen, sonst nichts. Das Gegenteil sei ihm nicht nachzuweisen, erklärte der Richter.

Sowohl der Staatsanwalt als auch das Gericht gingen bei ihm von schädlichen Neigungen aus. Sie machten ihm 60 Sozialstunden, einen sozialen Trainingskurs, den Schulbesuch sowie ein drogenfreies Leben zur Auflage. Sein bisheriges Leben war von wechselnden Beziehungs- und Aufenthaltsorten geprägt.