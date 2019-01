Er ist zu den Bürozeiten (dienstags von 18 bis 20 Uhr) im Geschäftszimmer des Vereins, Lindenstraße 40, für alle Mitglieder einsehbar, heißt es jetzt in einer Mitteilung des Vereins. Zusätzlich ist der Entwurf auf der Homepage des Vereins (www.falke-saerbeck.de) zu finden. Anregungen, Einwände etc. können laut der Mitteilung bis Freitag, 15. Februar, dem geschäftsführenden Vorstand vorgetragen werden. Über die neue Satzung soll die Mitgliederversammlung voraussichtlich am Montag, 11. März, einen Beschluss fassen, wird angekündigt. Ein wesentlicher Punkt der neuen Satzung ist der Verzicht auf das Amt eines Ersten Vorsitzenden. „Der geschäftsführende Vorstand (. . .) besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen, die gleichberechtigt sind“, heißt es dazu in Paragraf 15 des Satzungsentwurfs.