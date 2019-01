Greven -

Der Mann ist eine musikalische Legende. Roberto Blanco, 81-jähriger Schlagerstar mit Wohnsitz in der Schweiz, kam am Donnerstag mit seiner Frau Luzandra Straßburg am FMO an. Dort wurde er von Bürgermeister Peter Vennemeyer empfangen, der sich als Fan outete: „Ich bin sehr textsicher.“