Franz-Josef Holthaus ist bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Unsere Mitarbeiterin Rosemarie Bechtel hat ihn besucht und mit ihm in Erinnerungen an den Männerchor Liedertafel geschwelgt.

Er ist der Macher der Ortsfeste, ein Vereinsmeier, wie man im Volksmund sagt. Bei den Hubertusschützen war er zehn Jahre Hauptmann der Garde und acht Jahre stellvertretender Brudermeister. Bei der Re-Ka-Ge agierte er unter anderem seit 1987 im Elferrat, wo er dann ab 1992 als Sitzungspräsident mit flotten Sprüchen bis 2017 durch das Programm führte. Noch ist er der erste Vorsitzende des Männerchores Liedertafel Reckenfeld. Noch – denn am kommenden Mittwoch stehen Neuwahlen an. Franz-Josef Holthaus wird seinen Posten abgeben.

Warum geben Sie ihren Posten auf?

Holthaus: Dieser Entschluss steht für mich seit vier Jahren fest. Ich will selber bestimmen, wann ich abtrete. Ich werde im Frühjahr 77 Jahre alt. Bei einer weiteren Amtszeit wäre ich 81 Jahre alt. Das muss nicht sein. Seit 1988 war ich Geschäftsführer beim MCL und ab 1997 zusätzlich in Personalunion erster Vorsitzender bis 2011. Danach dann ausschließlich erster Vorsitzender. Ich habe mich nie um ein Amt beworben, die Ämter sind mir immer angeboten worden.

War es schwierig einen Nachfolger für den Posten zu finden?

Holthaus: Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, mein Entschluss aufzuhören steht seit vier Jahren fest. Da schaut man sich schon mal um, wer als Nachfolger infrage kommen könnte. Der Vorstand macht generell zu den Wahlen Vorschläge, die die Versammlung dann annehmen oder ablehnen kann.

Ist das Feld für den Nachfolger gut vorbereitet?

Holthaus: Ja, das ist es. Als ich seinerzeit den Vorsitz übernahm, war die Situation personell und auch finanziell nicht einfach. Aber die Zusammenarbeit im Vorstand war sofort gut, und wir haben zum Wohle des Chores gearbeitet, indem wir neues Liedgut und inzwischen mit Michael Niepel einen tollen Chorleiter mit guten Ideen haben.

Wird es Ihnen schwer fallen, sich in Zukunft aus der Vorstandsarbeit heraus zu halten?

Holthaus: Nein, klar und deutlich Nein! Weil ich loslassen kann. Ich werde mich nicht ungefragt einmischen

Sie sind ja kein gebürtiger Reckenfelder, kommen aus Appelhülsen und waren beruflich in der „Weltgeschichte unterwegs“.

Holthaus: Ja, so ist es. Ich, das heißt wir, wohnen seit Januar 1978 in Reckenfeld, und 1981 habe ich mich dem Männerchor hier angeschlossen.

Was sind die schönsten Erinnerungen an die Arbeit als Vorsitzender beim Männerchor? Was waren die persönlichen Highlights?

Holthaus: Die Zusammenarbeit mit dem Chor und dem Vorstand war einfach super. Auch wenn wir mit mehreren Meinungen ins Gespräch gingen, kamen wir am Ende doch gemeinsam auf einen Nenner. Das Wir-Gefühl war und ist immer wichtig. Ein Highlight? Nun das ist die Sängerfreundschaft, die mit dem Traiskirchener Männerchor besteht. Aber eigentlich waren die ganzen Jahre im Chor durch gute Geselligkeit und auch vieler guter Konzerte voller Highlights.

Werden Sie weiterhin als Sänger beim MCL aktiv sein?

Holthaus: Aber Hallo! Mein Spruch in der Öffentlichkeit ist, wenn ich neue Mitglieder gewinnen möchte: Am Mittwoch gehört die Fernbedienung der Frau. Schließlich haben wir jeden Mittwoch Probe und dabei auch viel Spaß.

So wie es aussieht, geben Sie Stück für Stück verantwortungsvolle Posten in diversen Vereinen ab. Wie geht es mit der Organisation des Frühlingsmarktes, des Herbstfestes und des Programms für den Weihnachtsmarkt weiter? Ist da in absehbarer Zukunft der nächste Ausstieg geplant?

Holthaus: Nein, das werde ich weiterhin organisieren, und jetzt kann ich mich noch besser darauf konzentrieren.

Sie sind ein Mann, der in vielen Töpfen rührt. Wenn jetzt im Vorstand des Männerchores ein weiteres Stück Vereinsarbeit für Sie wegfällt – was machen Sie dann mit der vielen Freizeit?

Holthaus: Also zum einen bin ich ja immer noch einmal in der Woche als Lehrer an der Berufsschule tätig. Mir macht es einfach Spaß, jungen Leuten das Backhandwerk beizubringen. Außerdem mische ich ja auch noch in der örtlichen Politik mit. Und da ist vor allem meine Familie mit Enkelkindern. Und eigentlich will ich schon seit meinem 65. Lebensjahr an einer Familienchronik arbeiten. Langeweile wird nicht aufkommen.

Was bedeuten für Sie persönlich Vereine und Vereinsarbeit?

Holthaus: In erster Linie Spaß. Wenn man daran keine Freude und keinen Spaß hat, soll man die Finger davon lassen.

Immer mehr Menschen wollen sich nicht an Vereine binden und noch weniger wollen Verantwortung in Vereinen übernehmen.

Holthaus: Wichtig ist die Geselligkeit, die sollte an erster Stelle stehen, die muss man lieben. Der Erfahrungsaustausch ist in der Vereinsarbeit wichtig. Das ist wie bei einem Kuchen, den man aufteilt: Erst muss man ihn gemeinsam backen und dann gemeinsam essen. Das Wir-Gefühl muss stimmen. Man kann neue Leute motivieren, indem man Menschen anspricht, ihnen sagt, sie sollen doch mal in den Verein hereinschnuppern. Und man muss sie an die Hand nehmen und sagen: Hey, versuch es einfach mal.