Mit dem ersten Spatenstich haben die LIS-Vorstände Magnus Wagner (l.) und Rolf Hansmann (r.) den Baubeginn eines neuen Bürogebäudes in Greven offiziell eingeläutet. Foto: LIS

Greven -

Mit dem ersten Spatenstich hat die Logistische Informationssysteme AG (LIS) am Freitag offiziell den Baubeginn eines neuen Bürogebäudes an ihrem Hauptsitz in Greven eingeläutet.