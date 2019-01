Von Vera Gaidies

„Wir nehmen Songs von großen Künstlern und machen unseren eigenen Twist“, erklärt Sänger Roland Cabezas. Ihre Versionen versprühen sofort gute Laune und sorgen für Gänsehaut-Momente. Bereits zum dritten Mal sind sie in Greven und spielen auch dieses Mal wieder im ausverkauften Beatclub-Keller. Inzwischen eine vertraute Atmosphäre mit einem tollen Publikum.

Seit 1994 machen „Side by Side“ zusammen Musik, sind vor allem im Hamburger Umfeld bekannt, wo sich ihre Wege zum ersten Mal trafen und die Band ansässig ist. „Let´s stay together“ ist ein Lied, das sie seitdem miteinander verbindet. Und obwohl die drei Männer schon so lange eine Band sind, dauerte es 22 Jahre bis das erste Album produziert wurde und 2017 erschien. Passend dazu ist der Albumtitel „It´s about time“. Aus diesem Album spielt das Trio bei seinem Konzert.

Die Männer haben eine beeindruckende Bühnenpräsenz und fühlen die Songs, die sie auf der Bühne spielen. Ihre starken und kraftvollen Stimmen überzeugen ab der ersten Sekunde. Zu dem breit gefächerten Musikprogramm von „Side by Side“ gehören Lieder von Künstlern wie Stevie Wonder, Sting, Michael Jackson oder Peter Gabriel. Viele der Lieder wurden ursprünglich mit vielen Instrumenten und Musikern aufgenommen, die Band setzt diese als Trio aber ganz anders um. Vollkommen neu und eigenwillig, aber dennoch wunderschön.

Sie liefern eine exotische Reise durch die Musikgeschichte. Exotisch vor allem, weil die Musiker internationale Wurzeln haben. Sänger Roland Cabezas hat Wurzeln in Spanien, und Bassist Mikel Allen kommt aus Kalifornien. Ihre Kulturen lassen sie in die Musikauswahl miteinfließen, und so singt Cabezas auch mal etwas Spanisches: „Wenn euch das Spanisch vorkommt, ist das richtig, das ist Spanisch.“ Mit interessanten Anekdoten und Geschichten lockern sie zwischen den Liedern das Publikum auf. Der ausverkaufte Beatclub-Keller kocht vor Begeisterung. Nach jedem Song wird die Band mit gigantischem Applaus belohnt. Einige Zuhörer zeigen sich sogar richtig textsicher und schwingen das Tanzbein. Und mit Sicherheit waren sie nicht zum letzten Mal in Greven.