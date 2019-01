Beförderungen und Ehrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr: Fast 30 Frauen und Männer wurden am Freitagabend im Rahmen ihrer Laufbahn oder nach absolvierten Lehrgängen befördert.

Zudem erhielten eine Frau und zwei Männer Ernennungsurkunden für die Übernahme von Ämtern und Funktionen.

Auch wurden einige Mitglieder für ihr langjähriges Engagement geehrt: Marc Schräder, Frank Muhmann, Markus Schulze Jochmaring und Albert Milskemper für 25 Jahre, Harald Rottwinkel und Jörg Afhüppe für 35 Jahre. Für 40 Jahre in der Wehr geehrt wurden Thomas Walterskötter und Josef Bruns. Werner Keller und Johannes Averhaus erhielten eine Ehrung für 50 Jahre in der Feuerwehr, Linus Remke sogar für 60 Jahre. Einige der Genannten wurden in Abwesenheit geehrt.