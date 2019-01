Zum Konzert des Sinfonischen Chores am 3. Februar um 17 Uhr in der Marienkirche wird auch der argentinische Komponiste Martín Palmeri kommen.

In der Szene der modernen geistlichen Chormusik kommt man zurzeit an dem Namen des argentinischen Komponisten Martín Palmeri wohl nicht vorbei. In aller Welt wird seine „Misa a Buenos Aires“ gesungen, seine erst kürzlich fertiggestellte „Gran Misa“ wird Mitte Juni in New York unter Beteiligung zahlreicher internationaler Chöre ihre Uraufführung erleben. Auch Vertreter des Sinfonischen Chores Greven werden dabei mitwirken.

Unmittelbar bevor steht nun das Konzert des Sinfonischen Chores am 3. Februar um 17 Uhr in der Marienkirche an der Grabenstraße. Gesungen wird Palmeris „Magnificat“, seine für ihn persönlich wichtigste Komposition.

Wie bereits gemeldet, ist es für den Sinfonischen Chor Greven eine große Ehre, dass der Komponist selbst an der Aufführung mitwirken wird. Und nicht nur das. Nach dem Konzert werden interessierte Besucher für einen Aufpreis von fünf Euro die seltene Gelegenheit haben, bei einem ungezwungenen Treffen mit dem Komponisten und den anderen Künstlern ins Gespräch zu kommen. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, einen zeitgenössischen und weltweit erfolgreichen Musik-Star so nah zu erleben?

Karten für diese Anschlussveranstaltung können in den Vorverkaufsstellen oder auch nach dem Konzert erworben werden.

Wer im Übrigen nicht mal eben zur Welturaufführung nach New York jetten kann oder will, hat bei den diesjährigen AaSeerenaden in Münster am 7. Juli die seltene Gelegenheit, die europäische Uraufführung der neuen „Gran Misa“ von Martín Palmeri vor der Haustür zu erleben.