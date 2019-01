Mans Büld (1906 bis 2000) absolvierte in Gronau eine Lehre beim Zimmerer Bernard Potthoff. Als Geselle wurde er für kurze Zeit im Gronauer Baugeschäft B. Plassmann angestellt, danach arbeitete er in der Schreinerei Schmeing in Epe. Ab 1924 besuchte er die Baugewerkschule in Münster, die er erfolgreich abschloss. Als Architekt entwarf und baute er über 100 Häuser. Bei einem Wettbewerb der Allgemeinen Ortskrankenkasse für eine Stadtrandsiedlung erhielt der den ersten Preis. In den 1930er-Jahren war er unter anderem an den Umbauarbeiten des Eper Wilhelm-Krankenhauses und der Agatha-Kirche beteiligt. Titel