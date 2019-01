Der Reckenfelder Siggi Große hat am Ententeich in ganz besondere Freunde gefunden. Die dort lebenden Nutrias lassen sich von ihm füttern und hören sogar auf ihn.

Von Rosemarie Bechtel

Da spitzt man als Zeitungsmensch doch gleich die Ohren: „Die beobachte ich schon seit dem letzten Sommer und inzwischen kommen die sogar, wenn ich sie rufe.“ Die Nachfrage ergab: Dieser Mann beobachtet Nutrias und die leben am so genannten Ententeich in Reckenfeld.

Beim Ortstermin zeigt sich, dass die Tiere tatsächlich die Stimme von Siggi Große erkennen. Einige Male ruft er: „Komm, komm“. Es dauert knapp zwei Minuten, da taucht das erste Tier am Uferrand auf. Überhaupt nicht scheu laufen sie auf den Reckenfelder zu. Der hat ein paar Möhren mitgebracht, die er den beiden Tieren hin wirft.

„Das ist ein Männchen und ein Weibchen. Die sind noch jung, ich denke vom letzten Sommer. Da waren sogar noch ein paar wesentlich größere Tiere, vermutlich die Eltern mit dabei“, berichtet Siggi Große.

Ihm macht es Spaß, die Tiere zu beobachten. Sie sind aber auch einfach zu putzig, trauen sich nah heran. Als dem einen Tier eine Möhre fast vor die Nase gehalten wird, greift es zu. Nicht nur das, nachdem die Nutrias wieder verschwunden sind, und die Besucher auf dem asphaltieren Weg stehen, steht plötzlich noch einmal eines der Nutrias vor ihren Füßen und wartet auf Nachschub. Es schnappt die Möhre und geht gemächlich zurück zum Wasser und verschwindet damit im Bau.

Ein anderer Spaziergänger gesellt sich bei der Fütterung dazu und erklärt, dass auch er diese Tiere gerne beobachtet und seinen Spaß an ihnen hat. „Die machen doch nichts und tun niemanden etwas“, ist sich Siggi Große sicher. Vor einiger Zeit waren die sogar noch zu dritt, doch ich habe gehört, dass ein Hund ein Nutria getötet haben soll.“ Das findet er nicht gut.

„Die ganz großen, die leben am Luhns See“ erzählt er. Über den Walgenbach kommen die Tiere dann wohl zum Ententeich, zur Freude derjenigen die diese putzigen Tiere gerne beobachten. Ach ja, und noch ein Hinweis: So putzig die Tiere auch sind, sie können auch beißen, auch wenn sie noch so zutraulich wirken.

Im Internet sind Berichte nachzulesen, dass nicht nur Menschen gebissen wurden. Die Nutrias haben sich im Laufe vieler Jahre weltweit ausgebreitet. Sie wurden von überall eingeschleppt und leben an Fließgewässern, Sie ernähren sich von der Ufervegetation und von Wasserpflanzen.

Nutrias sind schon nach sechs Monaten geschlechtsreif und können sich das ganze Jahr über paaren. Meist haben sie vier bis fünf Junge, die gut zwei Monate lang gesäugt werden. Ihre Höhlen graben sie in die Uferböschung.

Die Tiere gehören zur Gruppe der Bisamratten, können schlecht sehen, aber sehr gut hören und riechen.

Die Nutria, auch genannt Biberrate, gehört zur Familie der Stachelratten. Zu den natürlichen Feinden zählen Wolf, Bär, Luchs und Adler. Diese kommen hier in unserer Region nicht vor, deshalb sind hier freilaufende Hunde, der Mensch und Autos der größte Feind der Nutrias.

Die Tiere sind putzig anzuschauen, gelten aber auch als Gefahr für den Menschen und die Umwelt – nämlich dort, wo Deiche zum Schutz der Menschen gebaut wurden. Die Tiere zerstören die Deiche, indem sie dort ihre Höhlen hineinbauen.