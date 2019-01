Baugebiet Wöste im Jahr 2012. Hier zahlen Häuslebauer mehr Grundsteuer B als in älteren Wohnlagen in Greven. Diese Ungleichbehandlung muss laut Verfassungsgericht neu geordnet werden. Foto: res

Die Grundsteuer B ist ungerecht. Das sagt nicht nur das Bundesverfassungsgericht. Sondern auch Grevens Stadtkämmerer Matthias Bücker empfindet das so.

Von Günter Benning

Die Steuer ist ungerecht. Das sagt nicht nur das Bundesverfassungsgericht. Sondern auch Grevens Stadtkämmerer Matthias Bücker: „Ich habe in der Wöste gebaut und zahle 580 Euro Grundsteuer B im Jahr. Mein Vorgänger Wolfgang Beckermann hatte ein altes Haus – und zahlt etwa die Hälfte.“

Die Grundsteuer B: Jeder, der ein Haus oder ein bebaubares Grundstück besitzt, muss sie berappen. Bei Mietern landet sie auf der Nebenkostenrechnung.

8,6 Millionen Euro nimmt Greven durch sie jedes Jahr ein. „Acht Prozent unserer Einnahmen sind das“, sagt Matthias Bücker. Und das Schöne daran: Sie lässt sich sehr gut kalkulieren: „Die ist sicher.“

Bald nicht mehr. Denn nach etlichen Klagen hat das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung angemahnt. Die muss bis Ende des Jahres stehen. Danach gibt es vier Jahre Übergangsfrist. Anfang Februar wollen die Landesfinanzminister klären, wie und was geändert werden muss.

„Für uns ist wichtig“, so Bücker, „dass wir eine rechtssichere Lösung bekommen.“ Sonst könnte er nächstes Jahr die schönen 8,6 Millionen nicht mehr abrufen.

Aber, was ist so schlecht an dieser Steuer? Im Kern, sagt das Bundesverfassungsgericht: die Berechnungsart.

Für die Grundsteuer B ermittelt das Finanzamt den Wert von Grundstücken und den vorhandenen Gebäuden. Der nennt sich „Einheitswert“. Der Stichtag für diese Wertermittlung für alle alten Gebäude ist dabei der 1.1.1964.

Wer also, wie Bücker, heute neu baut, hat einen hohen Einheitswert. Wer, wie Beckermann, ein altes Haus besitzt, zahlt Steuern auf der Grundlage des Wertes von 1964. Das, so die Verfassungsrichter, sei ungerecht.

Natürlich haben sich auch die Gesetzgeber die Sache anders gedacht. Alle sieben Jahre hätten die Einheitswerte neu ermittelt werden sollen, so der ursprüngliche Plan. Geschehen ist das nie. Auch das, sagt das Gericht, sei ungerecht. Begründet wurde übrigens das Aussetzen der regelmäßigen Wert-Schätzung mit den hohen Verwaltungskosten dafür.

Matthias Bücker geht davon aus, dass sich durch eine Neuregelung nichts an der Steuersumme in seinem Haushalt ändern dürfte. Aber die Belastung der Bürger wäre anders. Zum Beispiel auch, wenn sie baureife Grundstücke horten. Selbst in Grevens Wöste gibt es etliche unbebaute Grundstücke, weil die Besitzer kein Interesse daran haben, sie zu verkaufen oder zu nutzen. Ihre Belastung durch die Grundsteuer B ist verschwindend gering. Noch.