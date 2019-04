Wenn die Stimmen und akustischen Gitarren der vier Souls aus Franken erklingen, wird musikalischer Wohlklang erster Güte den Beat Club Keller fluten. Das muss wohl ein Poet gedichtet haben. Aber: Jeder kann sich überzeugen, ob dem so ist. Denn die Band „4 Souls“ tritt am kommenden Freitag ab 20 Uhr im Beatclubkeller auf.

Das Duo Wulli Wullschläger und Sonja Tonn hat sich mit dieser Formation und dem Bühnenprogramm „All you need is love” einen großen Wunsch erfüllt. Gemeinsam mit dem hochkarätigen Gitarristen Jürgen Hoffmann und dem Sänger Christian Pöllmann schwelgen sie in Erinnerungen an unvergessene Songs ihrer beiden Lieblingsbands, den Beatles und den Eagles. Ergänzt werden die Welthits und Songs durch Perlen der Rock- und Popgeschichte, die auf jeden Fall in die Kategorie „All you need – alles was du brauchst“ passen.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf (Passepartout, Greven Marketing) für 21 Euro.

Die Leser unserer Zeitung können zwei Mal zwei Freikarten gewinnen. Email (redaktion.gre@zeitungsgruppe.ms) an die Redaktion bis Donnerstag, 16 Uhr, unter dem Stichwort „4 Souls“ schreiben. Unter allen Einsendern werden die Gewinner ausgelost. Deren Namen werden in der Freitagsausgabe veröffentlicht. Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten Sie unter www.zgm-muensterland.de/Service/Datenschutz.