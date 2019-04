Bei Facebook, Instagram und Co. löst die aufblühende Natur einen wahren Bildersturm aus, weil viele ihre Frühlings-Eindrücke weitergeben wollen. Auch unsere Redaktion möchte das und ruft daher die Leser dazu auf, uns ihre Schnappschüsse zur Verfügung zu stellen: Blütenpracht im Garten oder in öffentlichen Beeten, stimmungsvoller Sonnenaufgang, Eindrücke aus der Eisdiele oder vom Spaziergang in Greven, Reckenfeld, Schmedhausen oder Gimbte. Wer sein Bild (mit kurzen Angaben zum Motiv) per Mail an redaktion.gre@zeitungsgruppe.ms sendet, erklärt sich mit einer Veröffentlichung in der gedruckten und der Online-Ausgabe dieser Zeitung einverstanden. Gerne würde wir auch den Namen des jeweiligen Fotografen mitveröffentlichen – also bitte mitsenden oder explizit angeben, falls dies nicht gewünscht ist.