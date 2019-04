Und was nun zur Diamantenen Hochzeit? „Zum Glück passt der Ring nicht mehr und muss etwas vergrößert werden“, sagt Anne Epp. Damit ist Platz für einen weiteren Diamanten zu diesem besonderen Anlass.

Gestern feierten die Eheleute ihren 60. Hochzeitstag. Am 4. April 1959 heiratete das Paar standesamtlich. „Bei schönen Wetter“, erinnert sich Anne Epp mit Blick auf den tristen Himmel. Kennenlernten sich die heute 79-Jährigen im zweiten Schuljahr in Lüdenscheid. Sie war dort geboren, er in Wien. „Nach eineinhalb Jahren trennten sich unsere Wege“, so Anne Epp. Mit 17 Jahren trafen sie sich in der Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin wieder. Rüdiger Epp war später in der Versicherungsbranche tätig, der Beruf verschlug beide 1964 nach Greven.

Gestern wurde im kleinen Kreis mit den beiden Söhnen plus Anhang gefeiert. Die große Sause steigt dann beim alljährlichen Familientreffen im August. Denn nächste Woche treten Anne und Rüdiger Epp eine zweieinhalbwöchige Kreuzfahrt mit der jüngsten Enkeltochter (14 Jahre, insgesamt drei Enkel, zwei Urenkel) um die arabische Halbinsel an.