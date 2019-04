Eine Woche Musik (er)leben

Bei den kostenlosen Angeboten geht es vor allem darum, öffentlich zu zeigen, wie Instrumentallehrer arbeiten und welche Ergebnisse zustande kommen, aber auch darum, Menschen dazu zu animieren, selbst einmal im musikalischen Bereich aktiv zu werden.

„Das Ganze steht unter dem Begriff des gemeinsamen Musizierens“, sagt Wolfgang Bernhardt, Leiter der Musikschule Greven-Emsdetten-Saerbeck. Er sieht diese Woche außerdem als gute Gelegenheit, Gemeinschaftsprojekte zwischen den Lehrern zu realisieren.

Die 28 Konzerte und 22 „Mitmachangebote“ könnten unterschiedlicher nicht sein, so reichen die Veranstaltungen von Workshops zur Bühnentechnik bis zu einer Orgelbesichtigung und Vorspielen der „JeKits“-Kinder, die in „ihre“ Grundschulen einladen. Den Auftakt dieser musikalischen Woche bilden am Samstag, die „Liedermäuse“, ein Kurs der musikalischen Früherziehung von Linde Keßler.

In den folgenden Tagen sind Interessierte eingeladen, an den 50 Projekten der Musikschule teilzunehmen. Informationen und Programmflyer gibt es im Büro der Musikschule in Greven, Friedreich-Ebert-Straße 3-5, ✆ 02571/92 08 11 und im Internet: www.musikschule-ges.de. Hier ist auch ein tagesaktueller Veranstaltungskalender zu finden.