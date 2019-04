Hierzu vergab die Jury aus Elternvertretern, Lehrerinnen und den Siegern des Vorjahres Punkte und ermittelte die ersten drei Gewinner in jedem Jahrgang. Im Rahmen der Siegerehrung hatten die Erstplatzierten noch einmal Gelegenheit, vor allen Mitschülern in der Turnhalle ihren Text vorzulesen.

„Lesen ist ein spannendes Abenteuer – aber auch eine geistige Höchstleistung. Alle Kinder der Schule haben mitgemacht und waren mit Feuereifer dabei und insgesamt war dieser Lesewettbewerb wieder ein weiterer großer Motivationsschub für die eigene Lektüre zu Hause. Es ist jedes Mal toll, die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen und auf den Schulfluren zu erleben!“, hieß es in einer Mitteilung der Josefsschule. Eigens dazu gekommen war die Expertin der Buchhandlung Cramer und Löw, Ingrid Edelkötter, die sich als Jurorin begeistert von der Lesekunst der Jüngsten zeigte. Für den Wettbewerb hatte sie sich freigenommen und war mit einem großen Geschenk-Karton zur Siegerehrung angereist. „Toll, dass ihr so mutig seid und euch traut, vor so vielen Leuten zu lesen“, sagte sie den Siegern der Grundschule. Der Förderverein der Schule spendete für die Gewinner ein großzügiges Buchgeschenk, ein Uno-Spiel und eine Urkunde, die diese gerne von Frau Dr. Tölle, der Förderkreisvertreterin, entgegennahmen.

Hier die Gewinner: Jahrgang 1: Max Schone (1), Lisanne Stückmann (2) und Marie Lietmeyer (3); Jahrgang 2: Annemarie Baum und Hanna Horstmann (1), Julius Nock (2) und Maximilian Trotnow (3); Jahrgang 3: Victoria Riederer (1), Emma Peitsch (2), Emily Tünte (3); Jahrgang 4: Oskar Haverkamp (1), Mattis Gornas (2), Nica Brockmann (3).