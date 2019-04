Yango Kids steht hoch im Kurs

Greven -

Die Kinder hatten jede Menge Fragen. Macht es Spaß, für die Zeitung zu arbeiten? Wann beginnt der Arbeitstag in der Redaktion? Was wird gemacht, wenn es an einem Tag viel zu viele Nachrichten gibt? Und woher kommen die Nachrichten aus fernen Ländern? Die Mädchen und Jungen der St.-Martini-Grundschule waren wissbegierig. Und hatten sich perfekt auf die Unterrichts-Stunden mit den Zeitungsmachern vorbereitet. Sie löcherten ihre Gäste, Projektredakteurin Doerthe Rayen und Jan-Philipp Jenke aus der Lokalredaktion in Greven, nach Strich und Faden.