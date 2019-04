Soviel ist klar, mehr aber noch nicht. „Wir haben eine Projektgruppe gebildet, die sich mit allen möglichen Szenarien beschäftigen wird“, erklärt Michael Hüttermann, Verwaltungsreferent der Martinus-Gemeinde, auf Anfrage. Ein ganz großes Ziel sei es, die Marien-Kirche als Gebäude zu erhalten. „Wir wollen keine zweite Kirche abreißen“, verdeutlicht Hüttermann.

Aber: Das hängt nicht allein von St. Martinus ab. „Wir als Gemeinde können die Kirche nicht mehr nutzen“, verdeutlicht er. Denn nach Fertigstellung der neuen Josef-Kirche werde das Bistum der Martinus-Gemeinde den Finanzanteil für die Marien-Kirche kürzen. „Langfristig können wir als Gemeinde deshalb nicht alle sechs Kirchorte finanzieren.“

Ziel sei es deshalb, einen Investor zu finden, der das Gebäude der Marien-Kirche in irgendeiner Form, aber verträglich nutzen wird. „Da glauben wir auch, dass wir jemanden finden werden.“

Es gibt aber auch noch ein zweites Problem. Denn die Martinus-Gemeinde hat im Verhältnis zur Zahl der Gemeindemitglieder zu viel Fläche bei den Pfarrheimen. Haus Liudger an der Grabenstraße, das Franziskus-Pfarrheim in Reckenfeld, das Haus Michael in Schmedehausen sowie das Haus Elisabeth und das Haus der Begegnung rund um die Martinus-Kirche – das sind insgesamt 400 Quadratmeter zu viel. „Und diese Fläche müssen wir abbauen, das können wir uns auf Dauer einfach nicht leisten“, verdeutlicht Hüttermann. Denn auch diese „Überhang-Fläche“ müsse ebenfalls aus dem Gemeinde-Haushalt finanziert werden. „Wir bekommen Schlüsselzuweisungen für die Fläche, die uns zusteht, alles andere geht auf Kosten des Gemeindehaushaltes.“

Letztendlich stehe alles auf dem Prüfstand. „Wir prüfen das Für und Wider, wollen alles durchspielen, um eine verträgliche Lösung zu finden“, verdeutlicht Hüttermann. Klar sei aber, dass das Haus Liudger an der Grabenstraße, in dem das Pfarrheim und die Bibliothek untergebracht sind, renovierungsbedürftig sei. „Besonders das Dach, die Sanitäranlagen, Küche und die Einrichtung bedürfen einer Überholung.“ Aber im Pfarrbrief der Gemeinde steht auch: „Ein (Teil-)Erhalt des Hauses Liudger wird, nach aktuellem Stand, befürwortet.“ Auch über eine Verbindung der Kita Mariä Himmelfahrt mit dem Haus Liudger werde nachgedacht. „Aber der Kindergarten selbst steht natürlich nicht zur Disposition“, verdeutlicht Hüttermann.

Alle vier bis sechs Wochen treffe sich das Projekt-Team mit dem Seelsorgeteam, dem Kirchenvorstand und dem Pfarreirat, um ein verträgliche Konzept für die Marien-Kirche und die Pfarrheime zu entwickeln, mit dem auch das Bistum einverstanden ist. „Ob wir das zeitlich bis zur Fertigstellung der neuen Josef-Kirche schaffen, ist ungewiss“, sagt Hüttermann.