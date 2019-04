„Woanders ist auch scheiße!“ Mit diesen Worten begründet der Autor und Kabarettist Frank Goosen, dass er seiner Heimat dem Ruhrgebiet immer treu geblieben ist. Münster zählt offenbar nicht zu diesem „Woanders“. Denn hierhin kommt Goosen gern.

Zum Beispiel am 30. Juni zur Adam-Riese-Show. Dort werden außerdem erwartet: das Heavy-Metal-Urgestein Michael Voss (der in Greven lebt und arbeitet) sowie die Buchautorin, Rechtsmedizinerin und Saxofonistin Judith O’Higgins. Jule Balandat von den Zucchini Sistaz unterstützt die Showband „Markus Paßlick und seine Original Pumpernickel“.

Es empfiehlt sich, den Vorverkauf zu nutzen. Die Show findet am Sonntag, 30. Juni, ab 19 Uhr in der Konzerthalle des Factory Hotels an der Germania-Brauerei in Münster statt. Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.