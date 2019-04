Mit Deutsch geht es am 30. April los. In ganz Nordrhein-Westfalen starten nach den Osterferien die schriftlichen Abiturprüfungen. Aber auch die Gesamt-, Real- und Hauptschüler bereiten sich auf ihre Abschlüsse vor. Und weil sich der Grevener Kaplan Ralf Meyer noch gut an sein eigenes Abi und die Nervosität vor der ersten Klausur erinnert, lädt er am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr unter dem Motto „Butter bei die Fische“ zu einer kurzen Andacht mit passenden Gebeten in die St.-Martinus-Pfarrkirche ein.

Wer möchte, kann sich am Schluss segnen lassen: „Schaden tut es ganz sicher nicht“, sagt Meyer mit einem Augenzwinkern und weiß natürlich, dass es ohne lernen trotzdem nicht geht.

Wer anschließend noch Zeit und Gesprächsbedarf hat, kann gerne bleiben: „Ich bin da und höre zu“, verspricht Meyer.