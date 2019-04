Frischer (Bürger-)Wind aus Saerbeck?

Die Mitglieder der Bürgerwindpark GmbH haben einiges investiert. Sie haben geplant, haben Gutachten erstellen lassen – letztendlich sind sie mit ihren Plänen gescheitert. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in das Thema Windenergie in Greven. Denn: Die GmbH hat mit Bruno Lammers, Inhaber der Firma Saertex aus Saerbeck, einen potenten Unterstützer gefunden.

Und der hat jetzt die Fraktionsvorsitzenden der Grevener Parteien und Bürgermeister Peter Vennemeyer zu einem Gespräch zum 17. April in die Firmenzentrale nach Saerbeck eingeladen. „Um die aktuelle lokalpolitische Situation möglichst vollumfänglich einschätzen zu können und mit ihnen in den Dialog über Herausforderungen und Chancen zu treten, möchte ich Sie zu einem interfraktionellen Gespräch gemeinsam mit dem Bürgermeister Peter Vennemeyer einladen“, heißt es in dem Einladungsschreiben.

In dem Schreiben bestätigt Lammers Gespräche mit den Vertretern der Bürgerwind GmbH und erklärt, dass er sich eine Beteiligung an dem aktuellen Projekt im Grevener Stadtgebiet vorstellen könne. Aktuelles Projekt? Gibt es da etwas Neues? „Nein“, sagt Stephan Eilers, Geschäftsführer der Bürgerwind Greven GmbH, auf Anfrage. Man wolle im Rahmen des Gespräches sondieren, was in Greven machbar ist. „Neue konkrete Planungen gibt es derzeit nicht, momentan diskutieren wir auf Basis der alten Planungen.“

Grundsätzlich gehe es darum, in Greven das Potenzial für Energie aus Windkraft zu erschließen. Wobei die Firma Saertex sicherlich ein idealer Partner wäre. Denn Lammers als Privatmann und auch sein Unternehmen engagieren sich seit vielen Jahren im Bereich erneuerbare Energien. Saertex stellt zum Beispiel das Verstärkungsmaterial für immer längere Rotorblätter und größere Windenergieanlagen her. Dabei handelt es sich um Gelege aus Glas- und Carbon-Fasern.

Die Pläne der Bürgerwind GmbH für einen Windpark mit insgesamt 16 Windrädern im Bereich Vosskotten und in Bockholt waren von der Politik vor rund zwei Jahren gestoppt worden. Dabei ging es um Konzentrationsflächen, die im Flächennutzungsplan ausgezeichnet werden müssen. Auch ein erneuter Antrag, das Verfahren zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für die Windenergie erneut aufzunehmen, wurde im Februar mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt.

Nicht zuletzt sorgte die Bürgerinitiative Gegenwind um den Vorsitzenden Prof. Dr. Werner Mathys für das Scheitern der Windparkpläne. Die BI sah aufgrund der Pläne der Bürgerwind Greven GmbH die Gesundheit vieler Anwohner gefährdet, sahen eine Gefährdung naturnaher Lebensräume in Greven.