Leider heißt: Das ambitionieret Projekt steht wohl vor dem Aus. Eigentlich wollte die Stadt rund 20 Millionen Euro investieren (davon 14 Millionen Euro aus Fördertöpfen), um städtische Gebäude (unter anderem Rathaus, Augustinianum und Emssporthalle) mit regenerativer Energie zu versorgen und zugleich das Rathaus energetisch zu sanieren. Doch die Klage des BUND gegen die Erdwärme-Kollektoren in der Emsaue zeigt Wirkung.

Der BUND, so Vennemeyer, habe Klage gegen das Land NRW eingereicht mit der Begründung, es werde gegen Umweltauflagen verstoßen. „Ich habe versucht, mit dem BUND Düsseldorf einen Termin auszumachen. Das wurde zunächst auch zugesagt.“ Aber die Regionalgruppe Münster habe dann schriftlich mitgeteilt, dass ein Gespräch „zum jetzigen Zeitpunkt keinen Mehrwert“ habe. Später stehe man für ein Treffen bereit, derzeit aber nicht, zitiert der Verwaltungschef aus dem Schreiben.

Die Klage richte sich gegen das Gesamtverfahren, also die Genehmigung für das Projekt in der Emsaue. „Wir gehen momentan davon aus, dass wir damit aus der Förderung rausfliegen und das Projekt, das knapp 700 Tonnen CO2-Einsparung bringt, damit tot ist.“ Denn allein aus eigenen Mitteln kann Greven das Projekt wohl nicht stemmen.

Ganz will Vennemeyer die Hoffnung allerdings noch nicht aufgeben. „Wir versuchen das noch an anderer Stelle.“ An die Lokalpolitiker richtete er den Appell, an die Landespolitik heranzutreten. „Maßgeblich“ sei der Leiter der Biologischen Station in den Rieselfeldern beteiligt, so Vennemeyer, der damit indirekt auch die – sagen wir mal: Einladung aussprach, das direkte Gespräch mit eben diesem zu suchen. Auch Vennemeyer selbst will noch diverse Kanäle nutzen, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen. „Wir versuchen da noch ein paar Drähte zu spinnen, aber ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt ist.“

Mario Huslage, der das Teil-Projekt Rathaussanierung koordiniert, bedauert das drohende Aus, betont aber auch: „An der Sanierungsbedürftigkeit des Rathauses hat sich dadurch nichts geändert.“ Die energetische Optimierung des Gebäudes werde so oder so durchgezogen werden müssen. Im Zweifel mit Mitteln aus anderen Fördertöpfen oder eben mit städtischen Millionen. Das aber wäre mehr als happig. Von den rund 8 Millionen Euro, die allein für die energetische Sanierung des Rathauses veranschlagt sind (es gibt darüber hinaus noch weitere Baustellen im Gebäude) waren eigentlich 6,8 Millionen aus Fördermitteln eingeplant.

So oder so rechnet Huslage nun damit, dass man „die zeitlichen Abläufe neu würdigen“ müsse, sprich: dass es zu Verzögerungen bei der Rathaussanierung kommt. Man werde das Projekt aber keinesfalls fünf oder mehr Jahre auf Eis legen. „Das hält das Gebäude nicht aus“, machte der städtische Fachbereichsleiter deutlich.