Auf Katzenköppen zum Freibad

Radtsportfans fiebern dem morgigen Sonntag entgegen, zum 117. Mal wird der Radsportklassiker Paris-Roubaix ausgetragen. Das besondere an dem Radrennen: Rund 50 Kilometer der Strecke führen über grob behauenes Kopfsteinpflaster – Pavé genannt. Diese Streckenteile wurden dort teils aufwendig restauriert, sie stehen in der „Hölle des Nordens“ sogar unter Schutz. Kopfsteinpflaster? Ja, das gibt es in Greven auch noch. Allerdings nur noch ganz wenig, nur noch an exakt drei Stellen der Stadt und nicht so grob behauen wie im Norden Frankreichs.

André Kintrup, Leiter des Geschäftsbereich Verkehr und Grün beim TBG, muss erst einmal überlegen, bekommt dann drei Stellen mit Kopfsteinpflaster zusammen. „Die Zufahrt zum Freibad, ein Teilstück vor dem Hotel Kroner Heide und ein Teilstück des ehemaligen Schiffahrter Damms bestehen noch aus Kopfsteinpflaster“, erklärt Kintrup. Dass es sie noch gebe, sei aber Zufall. „Diese Strecken sind nicht als schützenswert hinterlegt.“

Das Teilstück vor dem Hotel Kroner Heide war früher einmal die Hauptstraße zwischen Münster und Osnabrück und quasi die Verlängerung des alten Schiffahrter Damms.

Na ja, der Grevener Marktplatz ist ja auch noch mit Kopfsteinpflaster ausgestattet. Das wurde aber komplett aufgenommen und neu verlegt, die Fugen geglättet, um die Befahrbarkeit mit Rollatoren, Kinderwagen und Rollstühlen zu erhöhen. Außerdem ist das Pflaster in der Fußgängerzone durch „Katzenköppe“ – wie sie oft genannt werden – unterbrochen. Und: Kreisverkehre und Straßenteiler werden gerne mit den Steinen eingefasst.

Kopfsteinpflaster erinnert natürlich an früher. „Früher war das Kopfsteinpflaster das Mittel der Wahl zur Befestigung der Wege und Straßen“, erinnert Kintrup an die Zeiten, wo es noch keinen Teer, keinen Asphalt gab. Schon die alten Römer hätten Kopfsteinpflaster für ihre Straßen genutzt. „Die Straßen wurden rechts und links mit massiven Steinen begrenzt und hatten einen klassischen Querschnitt mit einer erhöhten Mitte und immer kleiner werdenden Steinen zu den Randbereichen der Straße“, erklärt Kintrup. So blieben die Straßen stabil, was noch heute auf den drei Grevener Strecken zu bewundern ist.

Das Kopfstein-Pflaster, das in den meisten Fällen im Grevener Bereich aus Grauwacke besteht, gibt es aber auch noch an anderen Straßen. Nur: Man kann es nicht mehr sehen. „Auf der Brukterer Straße oder Cheruskerstraße liegt zum Beispiel noch Kopfsteinpflaster unter dem Asphalt“, weiß Kintrup. Andere Straßen, bei denen das Pflaster unter dem Asphalt liegt, seien auch in Vergessenheit geraten. „Aber dieser Untergrund hält im Normalfall gut, bis dann Versorger die Straße aufreißen müssen.“

Kopfsteinpflaster verlegen sei sogar noch Teil der Ausbildung zum Straßenwärter. „Aber in Portugal ist dieses Handwerk noch viel mehr verbreitet.“

Dass dieses alte Kopfsteinpflaster nicht mehr verlegt werde, habe auch mit den Kosten zu tun. „Bei Betonpflastersteinen sind die Steine alle gleich groß und können im immer gleichen Verbund verlegt werden. Beim Kopfsteinpflaster muss der Handwerker noch jeden Stein einzeln in die Hand nehmen und abschätzen, wo der denn passt.“

Klar ist: Für ein Rennen wie Paris-Roubaix wäre Greven schon lange nicht mehr geeignet.