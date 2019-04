Vor 125 Jahren: Als der Strom nach Greven kam

Wer über die Vergangenheit berichten will, der muss in der Vergangenheit recherchieren. Das ist genau so logisch, wie so manches Mal kompliziert. Man stelle sich vor, dass das Wort, zu dem man nachforscht, gleich in 16 verschiedenen Varianten geschrieben wird. Geht nicht? Doch, das geht. Man nehme einfach nur das Wort Elektrizität.

Die hielt vor genau 125 Jahren in Greven Einzug. Initiiert von den Fabrikanten Ignaz Biederlack, Rudolf, Hugo, Carl und Anton Schründer und dem Apotheker Carl Simons. Die gründeten 1894 die „Grevener Electrizitätsgesellschaft mbH“. Und somit wurde Greven die erste Gemeinde im Münsterland, in der selbst erzeugter Strom öffentlich genutzt werden sollte.

Vorher war es eher duster in der Gemeinde an der Ems. Die ersten 13 Petroleum-Lampen wurden erst 1869 installiert. Allerdings trafen die nicht überall auf Zustimmung. Denn man befürchtete „furchtbare gesundheitliche und sittliche Schäden“. 1894, also zur Geburtsstunde der Stromversorgung in Greven, gab es dann immerhin schon 55 Petroleumlampen – und die Grevener haben es tatsächlich überlebt . . .

Also: Es kam der Strom. Aber so, wie man sich das heute vorstellt – Schalter knipsen, Licht an – war das damals natürlich nicht sofort. Allein schon, weil es die „Stadt“ Greven nicht wirklich gab. Zu der Zeit gab es „Greven rechts der Ems“, „Greven links der Ems“ und in der Mitte die „Stadt Greven“, wobei Letztere nicht den Status einer Stadt hatte. Den gab es erst ab 1950.

Jedenfalls schloss die „Electrizitäts-Gesellschaft einen Vertrag mit der Gemeinde Greven, die es – siehe oben – eigentlich nicht gab. In dem Vertrag hieß es: „Die Grevener Electrizitäts-Gesellschaft verpflichtet sich, eine Centralstation zur Erzeugung elektrischen Stroms innerhalb eines Jahres vom Tage des Entreffens der Genehmigung der Provinzale und sonstigen Behörden, zur Beleuchtung der Straße und Plätze, auf ihre Kosten für die Gemeinde Greven solide mit allem Zubehör einzurichten.“

Produziert wurde der Strom mit einer gigantischen Dampfmaschine, die am alten Emsweg zwischen den damaligen Besitzungen Wespe und Ickerott aufgestellt wurde. 64 Feuerrohre, eine Heizfläche von 25 Quadratmeter, immerhin zwei Sicherheitsventile und sieben Atü – die Maschine erzeugte Dampf, mit der eine auf einem Kessel befestigte Compund-Dampfmaschine ohne Condensation von 25 Pferdekraft betrieben wurde, die 125 Umdrehungen pro Minute schaffte. Befeuert wurde das gute Stück mit Kohle.

Schöne Geschichte am Rande: Greven bekam damit auch den ersten beheizten Swimmingpool. Denn die Dampfmaschine wurde mit Wasser gekühlt und dieses kuschelig warme Wasser wurde in einem großen Becken gesammelt, das wiederum von ganz schlauen Grevenern als Pool genutzt wurde. Grevener waren wohl schon immer höchst ideenreich . . .

Die Fabrikanten-Gesellschaft war zu der Zeit noch Monopolist und wusste diesen Vorteil auch zu nutzen und in bare Münze umzuwandeln. Denn neben der Abnahme des Stroms mussten sich die Kunden verpflichteten, „Aenderungen, Verlegungen und Ausbesserungen an den Leitungen in den Häusern nur durch Beauftragte der Gesellschaft auszuführen. Lampen und sonstige Ersatzteile dürfen nur von der Gesellschaft bezogen werden zum billigsten Preis, jedoch nur gegen sofortige Barzahlung in Empfang geliefert.“

Aber: Otto Normalverbraucher konnte sich Strom sowieso nicht leisten. Ein Arbeiter verdiente zum Beispiel im Jahr 1911 um die 25 Pfennig pro Stunde. Eine Kilowattstunde Strom kostete damals aber zwischen 40 und 60 Pfennig.

Tja, und dann kam es, wie es kommen musste. Der Monopolist wollte viel Geld für seinen Strom, die Gemeinde Greven wollte nicht so viel zahlen. Das Ganze ging vor Gericht, gleichzeitig entwickelten die Dorf-Politiker Pläne, das Electrizitäts-Werk zu kaufen. Es wurde gefeilscht und gehandelt, aber als die Gemeinde Greven wegen des obig genannten Streits vor Gericht Recht bekam, einigten sich die beiden Seiten dann doch noch auf einen Verkaufspreis von 58 000 Mark. Im Dezember 1913 ging das Stromunternehmen in das Eigentum der Gemeinde über.

Und diese Politiker erwiesen sich als weise. Denn sie schlossen einen Konzessionsvertrag mit der Elektrizitätswerke Westfalen AG (EWW) ab, der eine Stromlieferung unabhängig von der eigenen Produktion garantierte. Später wurde aus der EWW und dem Dortmunder Verbandselektrizitätswerk die Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG, besser bekannt als VEW.

Und an diese wollten die Grevener während der Rezension Ende der 20er Jahre sogar ihr Ortsnetz verkaufen. Die VEW lehnte dankend ab, auch dem Unternehmen ging es überhaupt nicht gut zu der Zeit.

In den Folgejahren kam es dann immer mal wieder zum Preispoker zwischen der Gemeinde Greven und der VEW. So lehnte die VEW im Jahr 1931 den Antrag der Grevener ab, die Bezugskosten zu senken. Aber, es gab in Greven sogar eine Lichtkommission, die recht gewitzt war. Denn die beschloss, um die Kosten zu senken, die 60-Watt-Birnen der Straßenbeleuchtung mal eben gegen 40-Watt-Birnen auszutauschen. Und das brachte immerhin eine Kostenersparnis von 20 Prozent.

Letztendlich entwickelte sich eine Ungerechtigkeit, unter der die Bewohner der Innenstadt mächtig zu leiden hatten. Denn in den Außenbezirken galt ein langfristiger Versorgungsvertrag mit der VEW bis in die 1990er Jahre. Und bei der VEW war der Strom jahrelang deutlich preiswerter.

Der Zweite Weltkrieg setzte dem Stromnetz in der Stadt übrigens wenig zu. Erst die große Hochwasser-Katastrophe vom Februar 1946 machte viele Kabelstränge völlig unbrauchbar. Nach und nach wurde dies alles wieder hergestellt. Und die städtischen und dörflichen Beamten bemühten sich besonders um die Beleuchtung der Straßen. Denn nach damaligen Recht konnte die Gemeinde für Unfälle haftbar gemacht werden, die aufgrund einer zu dunklen Straße verursacht wurden.

Die Reckenfelder mussten noch bis 1951 warten, bis sie eine vernünftige Straßenbeleuchtung bekamen. Und es wurde sogar noch gemogelt. Obwohl es um 20 Uhr dunkel wurde, wurde die Straßenbeleuchtung erst um 21.30 Uhr angeschaltet.

Zuständig für all das war damals immer noch die Stadt. Die Stadtwerke wurden erst 1954 mit der Zusammenlegung des E-Werkes und des Wasserwerkes gegründet.

1958 verbrauchten die Grevener 3,8 Millionen Kilowattstunden an Strom, 14 Jahre später waren es fast zehn mal so viel. Nach und nach wurden Freileitungen abgebaut, Stromleitungen in der Erde verbuddelt. 1991 übernahmen die Stadtwerke Greven die Stromversorgung in den ehemaligen Gemeinden Greven links und Greven rechts der Ems sowie Gimbte von der VEW. Und damit herrschte dann endlich Preisgleichheit in Greven.

Und jetzt im Jahr 2019 wird der Strom in Greven mit Hilfe von sage und schreibe 869 Kilometern Stromleitungen an die einzelnen Abnehmer verteilt.