„Gehört eindeutig zum Auftrag“

Den Preis „Zukunftsgestalter in Bibliotheken“ haben Sigrid Högemann und ihr Stadtbibliothek-Team kürzlich abgeräumt. Den Preis gab es unter anderem, weil mit dem Projekt „Make IT“ vorausschauend Trends erkannt und neue Kunden angesprochen worden sind. Mit kleinem Team schaffte die Bibliothek Großes. Seit Jahren legt die Stadtbibliothek einen Fokus auf digitale Medien, arbeitet mit Tablets und Smartphones, setzt Roboter und Trickfilmtechnik ein, nutzt digitale Kanäle. Im Interview stellte sich Sigrid Högemann, Leiterin der Stadtbibliothek, den Fragen von Redakteur Oliver Hengst und Schülerpraktikantin Julia Miranda Sapion.

Warum setzen Sie und Ihr Team einen Schwerpunkt bei digitalen Medien?

Sigrid Högemann: Für mich gehört das eindeutig zum Auftrag von Bibliotheken. Unser Auftrag ist, Informationsvermittlung zu betreiben. In Vor-Internet-Zeiten war das vor allem dadurch möglich, dass man spannende, interessante Bücher angeschafft hat und erklärt hat, wie man die Medien findet und nutzt. Heute findet man diese Informationen vielfältig im Internet, man muss nicht unbedingt ein Buch haben, in dem man nachschlägt. Wer hat noch einen Brockhaus zu Hause? Aber nicht jeder findet heute die Informationen im Internet. Ich habe geglaubt, als das Internet noch neu war: Wir haben jetzt Zugang zu so vielen Fakten, es wird ein Jahrzehnt oder ein Jahrhundert der Fakten. Vernunft regiert. Und wir wissen heute: Es sieht eher nicht so aus, dass Vernunft die Welt regiert – im Großen wie im Kleinen.

Was ist Ihre Schlussfolgerung?

Högemann: Es gibt einen großen Bedarf an Medienkompetenz: Man muss den Umgang mit Informationen lernen, Quellen bewerten können, Gefahren kennen. Recherchieren ist eine Kunst. Beispiel Fotos: Es gibt viele Fake-Fotos, viele Menschen nutzen Instagram. Wenn man mal selbst Fotos aufgenommen und Filme gedreht hat – etwa bei unseren Trickfilmangeboten – dann weiß man, wie leicht es ist, Bilder zu bearbeiten und zu verändern. Dann geht man vielleicht auch kritischer mit Fotos um. Ähnlich ist es mit anderen digitalen Angeboten. Wenn man verstehen will, wie die digitale Welt tickt, muss man selbst Inhalte produzieren.

Wie passt die Robotik, die Sie auch einsetzen, zum Auftrag der Bibliothek?

Högemann: Ziel ist nicht, aus den Kindern lauter Informatiker zu machen, sondern Problemlöser. Robotern begegnet man heute nicht nur in der Industrie, sondern im Alltag. Beispiel: Sprachcomputer mit künstlicher Intelligenz wie etwa Alexa. Um das zu verstehen ist es gut, wenn man in jungen Jahren mit den Lernrobotern anfängt. Die haben den großen Vorteil, dass sie viel Spaß machen und so einen hohen Motivationsfaktor haben.

Leidet die Kreativität der Kinder darunter nicht? (Frage von Julia)

Högemann: Ja und nein. Viele nutzen Tablets und Smartphones sehr unkreativ. Viele lassen sich berieseln. Aber in den Geräten steckt so viel mehr Potenzial. Es ist Aufgabe von Medienpädagogen, Kindern und Jugendlichen, eigentlich allen, dieses Potenzial zu zeigen. Dann ist ein Tablet oder ein Smartphone überhaupt nicht mehr unkreativ, sondern ein wertvolles Universal-Tool, das ganz viel Fantasie freisetzt.

Gelingt es, Kinder mit dem Instrument der digitalen Angebote auch zu Bücherlesern zu machen?

Högemann: Kann sein, das ist aber gar nicht unsere Absicht. Das steht für sich, hat einen eigenen Wert. Zu erwarten, dass jemand, nur weil er sich in der Stadtbibliothek aufhält, auch liest, ist illusorisch.

Lehrer der MINT-Fächer werden begeistert sein. Was findet in der Stadtbibliothek statt, das die Deutsch-Lehrer zufrieden stellt?

Högemann: Vielleicht ist das ein Denkfehler. Der Medienkompetenz-Rahmen NRW, der bald für die Schulen verbindlich wird, geht davon aus, dass die Robotik und andere Tools eingesetzt werden in Religion, in Deutsch – in jedem Fach. Die Roboter laufen zum Beispiel einen Märchen-Parcours ab. Man kann Gedichtinterpretationen damit machen. Es geht nicht darum, eine neue Unterrichtsstunde Programmieren zu schaffen. Normale Unterrichtsinhalte und Robotik ergänzen sich. Und das entspricht unserem Alltag. Digitale Medien und Geräte werden als Arbeitsinstrument an vielen Stellen genutzt. Da kann es doch nicht sein, dass Schule das ausklammert. Und auch die Stadtbibliothek nicht. Wir sind Vorreiter und helfen mit, das in die Schulen zu tragen.

Wer nach wie vor klassisches Bücherlesen schätzt, fühlt sich da vielleicht ein wenig abgekoppelt. Welche Angebote macht die Stadtbibliothek diesen Menschen?

Högemann: Unser Hauptgeschäft sind nach wie vor die Bücher. Wir reden nur im Moment recht viel über Digitales, weil es recht neu ist, weil wir dafür Preise und Aufmerksamkeit bekommen. Aber unser Kerngeschäft ist nach wie vor das Ausleihen von Büchern. Auch kulturelle Abendveranstaltungen drehen sich oft um Bücher. Krimilesungen werden gut angenommen, es gibt literarische Veranstaltungen mit Musik und Spieleabende. Klassische Lesungen gibt es hingegen seltener, weil die kaum noch ihr Publikum finden. Das hat sich verändert. Es gab da einen Wandel. Vor 20 Jahren noch haben wir plattdeutsche Abende gemacht vor vollem Haus, alle haben die Texte fast auswendig mitgesprochen. Vor zwölf Jahren haben wir damit aufgehört, weil das Publikum nicht mehr da war. Der Heimatverein hat einiges aufgenommen. Wir machen Tablet-Ralleys für Kinder, da haben wir neulich das schöne Buch von Ingrid Landwehr „Der gestiefelte Kater redet platt“ eingebaut. Das war für die Kinder fremder als Englisch, Türkisch, Arabisch, Deutsch. Das ist schade, aber man kann auch nicht alles machen.

Was bieten Sie Kindern an, um sie fürs Lesen zu begeistern?

Högemann: Wir haben jede Woche Vorlesestunden. Wir haben Klassen zum Theater und zu Autorenlesungen da. Wir verleihen Leserucksäcke an Erstklässler. Wir führen Lesenächte durch. Wir versuchen, das Lesen auf viele Arten spannend zu machen.

Wie steht es um die Lesekompetenz und -begeister­ung der jungen Generation?

Högemann: Die Begeisterung der Kleinen ist nach wie vor groß. Aber Lesen lernen ist mühsam. Und es war immer schon so: Wenn die Unterstützung im Elternhaus nicht so ausgeprägt ist, fällt es den Kindern schwer.

Högemann: Sich konzentriert auf einen längeren Text einzulassen, das ist eine Übungssache. Deshalb halte ich Bücher gerade in der Grundschule weiter für absolut wichtig.

Was planen Sie in Zukunft in Sachen digitaler Medien? (Frage von Julia)

Högemann: Wir werden am Ball bleiben, es wird ständig neue Apps und Roboter geben, die sich für die Medienpädagogik eignen. Die Entwicklung ist in diesem Bereich rasant. Wir werden bald einen 3D-Drucker anschaffen, einen solchen haben inzwischen viele Bibliotheken. Das Motto ist „Make IT“.