Jetzt sind die jungen Leute am Zug, ihre Vorstellungen zu konkretisieren. Politik und Bürgermeister sicherten ihre Unterstützung zu.

Gewählte Parlamente, Jugendräte oder projektbezogene Beteiligung: In vielen Kommunen nutzen Kinder und Jugendliche Möglichkeiten, ihre Interessen eigenständig zu vertreten und auf diese Weise demokratisches Handeln einzuüben. Die Idee, in Greven, wo seit der Auflösung des Kinder- und Jugendparlaments vor einigen Jahren kein adäquates Partizipationsformat existiert, eine Plattform zu entwickeln, findet Unterstützer.

Zum Beispiel in Person von Peter Vennemeyer. Der Bürgermeister berichtete am Samstag von gut besuchten Kinder-Sprechstunden und regelmäßigen Gesprächen mit Schülern. Vennemeyer ermutigte die Jugendlichen, selbst aktiv zu werden. Und stieß dabei ins gleiche Horn wie die Politiker, die gemeinsam mit den Jugendlichen Ideen entwickelten.

Einblicke in bestehende Projekte lieferten zunächst die Berichte von den „Provinzhelden“, mit denen der Kreis Steinfurt Beteiligungsprozesse in Gang setzt. Iris Echterhoff vom Kreisjugendamt und Ben Banse berichteten, wie Jugendliche zu Experten ausgebildet werden, warum Ansprechpartner in der Verwaltung so wichtig sind und wie es gelingen kann, Themen zu entdecken, die Jugendliche bewegt. Wie ein Jugendparlament arbeitet, wie es sich zusammensetzt und mit welchen Themen es sich beschäftigt, darüber informierten Jan Heppner und Joey Jark. Sie engagieren sich in Dorsten, wo es eines von landesweit rund 80 Kinder- und Jugendparlamenten gibt.

Neben den Austausch bei den Experten-Gesprächen nutzten die 30 Teilnehmer die Gelegenheit, konkret zu überlegen, welche Schritte gegangen werden müssen, um Interesse an einer Jugendbeteiligung in Greven zu wecken. Mit ihrem Ergebnis zeigten sie sich am frühen Nachmittag sehr zufrieden. 15 Jugendliche erklärten sich bereit, bei weiteren Zusammenkünften Vorschläge zu erarbeiten. Auch wollen sie weitere Mitstreiter für ihre Idee gewinnen. Unterstützt werden sie dabei von Lena Schwabe. Sie koordiniert Beteiligungsprojekte bei der Abenteuerkiste.

Derweil sicherten die Politiker zu, den weiteren Prozess aktiv zu unterstützen und Türen zu öffnen. Sie luden zu Fraktionsbesuchen und boten an, das Thema auf die Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses zu hieven. Vor allem aber zeigten sie sich begeistert von der Gelegenheit, mit den Jugendlichen auf diese Weise ins Gespräch zu kommen. Weitere Gespräche zwischen Jugendlichen und Politikern sollen folgen.