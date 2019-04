„Wir Reckenfelder machen was – mach mit“ ist auf den neuen Warnwesten zu lesen, die der Reckenfelder Bürgerverein (ReBüVe) passend zur „Frühjahrsaktion Clean up“ angeschafft hat.

„So viele Teilnehmer hatten wir noch nie“, freute sich Mitinitiator Jürgen Otto. Bevor es los ging, wurden Namensschilder ausgegeben. Viele Helfer sind „Wiederholungstäter“ bei dieser Aktion. Sie suchten sich ihre alten Namenschilder aus der großen Menge der Buttons raus. Müllbeutel und Greifzangen wurden ausgegeben, Gruppen für die einzelnen Bezirke gebildet und dann ging‘s los. Ilja Kryszat zog mit einer 20 köpfigen Kindergruppe und ein paar weiteren Begleitern los. „So kann man Kinder für den Umweltschutz sensibilisieren“, freute sich Jürgen Otto.

Innerhalb der Wohngebiete selbst war alles soweit ordentlich. Der Müll lag wieder mal an den Durchfahrt- und Durchgangsstrecken und an den Spazier-und Radstrecken. Und immer wieder musste aufgepasst werden, dass man nicht in Hundekot trat. Aber leider gibt es auch noch die Hundebesitzer, die den Kot zwar in Beuteln aufnehmen, diese aber in der Natur entsorgen.

Am Ende der Aktion war der große Container, der auf dem ehemaligen Schulhofgelände stand, voll. Reifen, Haushaltsabfälle und eben der übliche Fastfood-Abfall, Chips- und Brötchentüten und leider auch Haushaltsabfälle waren da in Massen zusammengekommen. In einem Beet auf dem Dorfplatz lag Verpackungsmaterial aus Styropor. Die würmchenartigen Teile ließen sich nur schwer aus den Bodendeckern entfernen. Nur gut, das Taja sich nicht scheute und da saubermachte. Eine Person aus dem Ort – der Lieferschein mit Adresse lag noch in dem neben dem Mülleimer abgestellten Paket – hatte dort seine Medikamentenlieferung ausgepackt und die Verpackung liegen lassen.

Cosimo Palomba, Erster Beigeordneter der Stadt, fuhr in diesem Jahr mit den Fahrern mit, die die vollen Säcken zum Container abholten.

Am Ende der Aktion gab es für alle fleißigen Sammler Grillwürstchen die von der Pizzeria Etna und von Edeka Fenderl gesponsert worden waren. Auch Bürgermeister Vennemeyer kam zum Schluss vorbei und leistete seinen Beitrag, indem er die Kosten für die Müllsäcke und die Getränke übernahm.