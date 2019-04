Die Vorbereitungen für diese Großveranstaltung die seit 1983 stattfindet, laufen auf Hochtouren. Die umfangreichen Werbemaßnahmen seit dem Spätsommer des letzten Jahres in den Niederlanden, im Sauerland und im Rheinland zeigen Wirkung, denn es liegen schon etliche Voranmeldungen von Gruppen vor. Ein Zeichen dafür, heißt es in einer Pressemitteilung, dass es den vielen Wanderern in Greven immer wieder gut gefällt.

Start und Ziel ist die Gesamtschule an der Wöstenstraße 36, deren Mensa von der Stadt Greven zur Verfügung gestellt wurde. Es werden Wanderstrecken von sechs, elf und 20 Kilometern angeboten. Gestartet werden kann am Sonntag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Zielschluss ist um 17.30 Uhr.

Die Startgebühr beträgt zwei Euro. Sie beinhaltet bei Eintragung des Namens auf der Startkarte eine Unfallversicherung auf den Wanderstrecken sowie am Start und Ziel. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bekommen ihre Startkarte kostenlos an der Kasse. Auf Wunsch erhalten diese eine Urkunde.

Die Wanderwarte haben wieder mit viel Mühe, Ausdauer und Fleiß interessante Wanderstrecken in Richtung des Ortsteils Reckenfeld ausgesucht. In der Mensa kann sich der Wanderer schon frühmorgens mit belegten Brötchen und Schmalz- oder Rosinenschnitten und bei heißem Kaffee oder Tee stärken. Auch ein üppiges Kuchen- und Tortenbuffet, natürlich selbst gemacht, lädt ein.

Entlang der Wanderstrecken werden an mehreren Kontrollständen verschiedene Getränke, belegte Brötchen, Schmalzbrote und Bockwurst angeboten.

Der Verein hat einige Bitten an alle Teilnehmer des Wandertages: Jeder möge sich umweltbewusst verhalten, nur die ausgewiesenen Wege benutzen und im Bereich der Kontrollstellen die für die Abfälle aufgestellten Behälter benutzen. Bei Trockenheit ist an die erhöhte Waldbrandgefahr zu denken. Es besteht striktes Rauchverbot im Wald und Hunde sind an der Leine zu führen.

Weitere Informationen und Aktivitäten über die Aktivitäten des Wandervereins findet man auch auf der Internetseite: www.wanderfreunde-greven.de.