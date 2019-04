„Tragische“ Folgen für die Stadt

Vennemeyer weist auch den BUND-Vorwurf zurück, Planern der Stadt und die Bezirksregierung hätten die Bedenken der Naturschützer missachtet und auf Gesprächsangebote nicht reagiert. Richtig sei, dass die Stadt und die Bezirksregierung die lokalen Vertreter des Naturschutzes (BUND und Nabu) frühzeitig in die Planungen für das Erdwärmeprojekt einbezogen hätten. Im März 2018 sei das Projekt im Rathaus vorgestellt worden. Die Sorgen der Naturschützer seien von Anfang an ernst genommen. Die Energieeffizienz der geplanten Anlage und die mögliche CO-Einsparung seien detailliert nachgewiesen worden. Auch alternative Standorte und Techniken seien geprüft worden

Im April 2018 habe ein weiteres Treffen zwischen Behördenvertretern und Naturschutzgruppen stattgefunden. Fachleute und Gutachter aus den Bereichen Wasserwirtschaft, Umweltschutz und Energiegewinnung seien ebenso vertreten, wie die Naturschutzbehörden und die Biologische Station des Kreises Steinfurt – auch Vertreter von BUND und Nabu, unter anderem Dr. Michael Harengerd. Auch der Naturschutzbeirat des Kreistages Steinfurt, in dem sowohl BUND als auch Nabu vertreten sind, habe dem Erdwärmeprojekt am 8. Mai 2018 zugestimmt.

Die Erdwärmekollektoren (wassergefüllte Rohrleitungen) sollten genau dann in zwei Meter Tiefe in den Boden versenkt werden, wenn für die Emsrenaturierung sowieso an den vorgesehenen Stellen gegraben wird. Und durch die Nutzung der erzeugten Erdwärme für städtische Gebäude (Rathaus, Emssporthalle, Bibliothek und vier Schulen) könnten jährlich 630 Tonnen COeingespart werden. – das seien 80 Prozent der Menge, die heute noch für die Beheizung der Gebäude in die Luft gepustet werde.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, erklärt Bürgermeister Peter Vennemeyer. „Wir haben alle relevanten Umweltbelange prüfen lassen. Wir haben alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfschritte durchgeführt. Wir haben alle erforderlichen Gutachten vorgelegt.“ Diese Unterlagen wurden von den Fachbehörden geprüft und bewertet. So hat zum Beispiel das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigt, dass das Grundwasser nicht beeinträchtigt werde. Und das Forschungszentrum Jülich habe die Energieeffizienz und CO-Einsparung plausibilisiert.

Es sei sehr bedauerlich, dass durch diese Haltung des BUND ein innovatives Klimaschutzprojekt verhindert werden solle. Tragisch sei, dass die Klage des BUND, die dieser bis heute nicht sachlich begründet habe, die Planungen möglicherweise so weit aufschiebe, dass Millionen von Fördergeldern, die an zeitliche Fristen gebunden seien, verfielen. Das Erdwärmeprojekt Emsaue wäre damit gestorben – selbst wenn die Klage des BUND sich am Ende als unberechtigt herausstelle.