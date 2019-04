Ein Lkw befuhr den Schiffahrter Damm von Münster kommend in Richtung Emsdetten. Der Pkw eines Greveners, der zwei Kinder im Alter von einem und sieben Jahren an Bord hatte, wollte von Greven kommend die Straße in Richtung Schmedehausen überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw wurde in die Grünbereich geschleudert, der Lkw fuhr frontal gegen einen Ampelmast.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schiffahrter Damm zur Königstraße 1/7 Foto: Peter Beckmann

Beide Fahrer der Fahrzeuge wurden verletzt, die im Pkw befindlichen Kinder sogar schwer. Notarzt und Rettungssanitäter versorgten die Verletzten, die Kinder wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Während der Bergungsarbeiten wurde die Schmedehausener Straße komplett für den Verkehr gesperrt, auf den anderen beteiligten Straßen regelten Polizeibeamte den Verkehr.