2017 soll er in einem Drogeriemarkt in Rheine in der Emsgalerie versucht haben, eine Playstation-Station im Wert von knapp 400 Euro gemeinsam mit einem Komplizen zu stehlen. Ein Detektiv, der den Verkaufsraum per Video überwachte, fasste ihn und den mutmaßlichen Komplizen vor Verlassen des Geschäftes.

„Ich habe schon fast mein halbes Leben im Knast gesessen. Es ist für mich schwierig, draußen klar zu kommen. Ein Jahr geht, aber dann bin ich völlig überfordert mit der Freiheit“, sagte der Grevener nach der Anklageverlesung.

An die Tat hatte er angeblich keine Erinnerung mehr, weil er zuvor Drogen konsumiert hätte. Drogenhandel mit Heroin, Kokain, Gras und anderen Betäubungsmittel ziehen sich seit 1997 durch sein Leben. Es könne aber gut sein, dass er das gemacht habe, bekannte er sich halbherzig für schuldig. Er habe an viele Dinge seines Lebens keine Erinnerung mehr.

Die Richterin präsentierte ein Video, auf dem er eindeutig zu identifizieren war. Weniger klar das Bild des Komplizen, der nicht zu der Verhandlung erschien.

Die Staatsanwältin hatte eine Geldstrafe von 2400 Euro bei 120 Tagessätzen à 20 Euro beantragt. Der Verteidiger sah eine verminderte Schuldfähigkeit. Dem widersprach die Richterin in der Urteilsbegründung: „Auf dem Video macht er aber nicht den Eindruck, als wäre er nicht Herr seiner Sinne“, argumentierte sie, wenngleich sie dem Angeklagten glaubte, dass er zuvor konsumiert hätte. „Das habe ich mit dem Strafmaß auch berücksichtigt.“