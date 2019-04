Es begann mit Adam und Eva

„Mit Adam und Eva fing alles an“, lacht Joachim Weiß. Damit meint er aber nicht die Bibelgeschichte, sondern die zwei Holzfiguren, die den Grundstock für die inzwischen gut gefüllte Glasvitrine im Flur bildeten.

Wer früher Verwandte in der ehemaligen DDR hatte, schickte Pakete oder fuhr auch gelegentlich zu Besuchen rüber. Natürlich nicht, ohne vollen Kofferraum, denn jeder wusste ja, dass dort Sachen aus dem Westen beliebt waren. Es war 1973 oder 1974, Joachim Weiß weiß es nicht mehr so ganz genau, als man wieder einmal in die Lausitz fuhr. „Da bekam ich im Gegenzug diese Beiden hier geschenkt. Die fand ich so super und nannte sie prompt Adam und Eva“.

1979 hatte er eine große Tasche Kinderkleidung mit dabei. Die bekamen dann Leute, die er gar nicht kannte. Die Empfänger revanchierten sich mit einer Sorbenpuppe. So ging es weiter, immer weiter. Wenn er etwas mitbrachte, gab es handgearbeitete Räuchermännchen oder Nussknacker. Darunter einige wenige Originale aus dem Erzgebirge. „Doch den allergrößten Teil haben wohl handwerklich Begabte selber gestaltet. Oftmals aus Holzresten und mit den Mitteln, die man hatte“, erklärt Joachim Weiß. Er nimmt eine Figur auseinander und zeigt, was man als metallene Halterung für den kleinen Räucherkegel eingebaut hat. „Hier zum Beispiel hat man Kronkorken eingesetzt und in einer anderen den Verschluss einer Schnapsflasche passend geformt. Die wussten sich zu helfen“.

Da gibt es den Sultan oder den DDR-Postboten, rauchende Pilze, einige Nussknacker und eben Adam und Eva. Die Beiden allerdings sind rauchfrei.

Während Joachim Weiß erzählt, fallen ihm viele Geschichten ein, die er dort erlebt hat. So hatten er und seine Mutter einmal einen riesigen Nussknacker, 54 cm hoch, mit dabei, den sie in etwas Papier eingepackt, direkt auf der Reisetasche festgebunden hatten. An der Grenze fragte ein „Vopo“ (Volkspolizist) was das sei. „Meine Mutter war eine kleine Person, aber mit dem Mundwerk war sie immer flott dabei“, lacht Joachim Weiß. „Wie kann man das nicht erkennen“, konterte seine Mutter die Frage des Vopos.

Nun Adam und Eva, mit denen alles begann, wollten damals viele Leute aus dem Bekanntenkreis gerne haben. „20 Stück hätte ich locker bestellen können. Doch damals wusste man nie, ob die Leute in der DDR oder ich an der Grenze dann Probleme bekommen hätten“, erinnert sich der Sammler.

Die Figuren fristeten über einige Jahre ein verstecktes Dasein, bis Ehefrau Gundi eine Glasvitrine besorgte, wo alle Objekte gleich ins Auge fallen.

Inzwischen sammeln Beide gemeinsam Magnete mit Motiven aus den Urlaubsländern, die sie besuchen. Die nehmen ja nicht so viel Platz weg, sind aber auch keine Unikate wie Adam und Eva.