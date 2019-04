Die Landsmarke „Kopfhand Nummer eins“

Der „Circus Fantasia“ hatte schon den roten Teppich ausgerollt und in die Manege eingeladen, dann fand die kleine Eröffnungsfeier für Ernie Huesmanns „Kopfhand Nummer eins“ aber doch ebendort statt, wo die fast neun Meter hohe Skulptur schon seit einigen Tagen steht.

Gut beschirmt hatten sich gut fünfzig Eröffnungsgäste am Deich eingefunden, um dabei zu sein, wenn die mittlerweile siebte Emsdeich-Skulptur offiziell ihrer Bestimmung übergeben wird. Und wenn „offiziell“ auf der Einladung steht, muss mit Reden gerechnet werden. Die hielten sich, dem Beifallsgemurmel der Gäste nach zu urteilen, in jeder Hinsicht in annehmbaren Grenzen.

Zunächst bestieg Grevens stellvertretender Bürgermeister Stevens Gomes das provisorische Paletten-Podium und erzählte von seinem Inseltrip nach Sylt. Da war er zufällig in eine Demonstration geraten, in der engagierte Insulaner mehr Kunst für ihr Eiland forderten. „Da kommt doch einfach mit nach Greven“, habe er den kunstsinnigen Demonstranten geraten, „da gibt es viele Kunstwerke zu sehen – wie dieses hier.“

„Dieses hier“, Ernie Huesmanns „Kopfhand“, nannte Pons Beuning anschließend eine „herausragende Landmarke“, deren oberer Teil sich dreht, wenn der Wind weht. Beuning nahm die Gelegenheit wahr, ein wenig aus dem Leben Ernie Huesmanns zu plaudern, in dessen Geburtsurkunde zwar Ernst-Christian steht, der aber schon als Kind nur der „Ernie“ genannt wurde. Und Künstler werden wollte, was sein Vater ihm verbot. „So lernte er erst mal was Ordentliches und wurde Strippenzieher, also Elektrotechniker“, sagt Pons Beuning und hakte noch einige Stationen des späteren Künstlers Ernie Huesmann ab, dessen Völker-Ball ja wohl jeder Grevener kennt. Wer des Künstlers allererste Skulptur sehen will, der muss aber schon nach Hamburg fahren, wo ein fünf Meter breites und vier Meter hohes Sofa des Greveners steht.

Im Zelt, wo im Anschluss ein Imbiss gereicht wurde, erklärte Ernie Huesmann anhand einer Fotomontage, wie er sich die weitere Entwicklung unten am Deich vorstellt: „Die Kopfhand Nummer eins soll ja erst der Anfang sein, ich kann mir hier sehr gut einen ganzen Skulpturenpark vorstellen.“

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit steht aber auch hier die schlichte Frage nach der Finanzierung. Sein Haus, sagte Kreissparkassenvorstand Rainer Langkamp, gebe auch gerne Geld für die Kunst aus, besonders, wenn sie sich so gelungen präsentiere wie hier – trotz des Landregens, „der mir aber immerhin Gelegenheit gibt, mit meinem roten Schirm ein wenig Eigenwerbung zu treiben.“

Das macht die „Kopfhand“ sicher auch und wirbt schon von Weitem sichtbar für eine Erweiterung des Skulpturenwegs am Emsdeich.