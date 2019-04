Alle Teilnehmer hatten ihre Mindstorms-Roboter so programmiert, dass sie auf einem Spielfeld mit einem Meter Durchmesser ihre Gegner erkennen und vom Spielfeld drängen. Im Finale gewann das Team Häder in der ersten Runde in 18 Sekunden und dann in 15 Sekunden. Damit konnte Jonas Häder den Sieger-Pokal nach einer Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr dieses Mal für sich erlangen.

In einer spannenden Vorrunde belegte das Team TMT aus Hagen mit Tobias, Tanja und Markus Pohle den dritten Platz, Platz vier ging an das Team Kirschsaftschorle mit Nils Gellenbeck und Tim Benson.

Organisiert wurde die Stadtmeisterschaft mit allen vorbereitenden Workshops ehrenamtlich von Michael Benson. Bibliotheksleiterin Sigrid Högemann freute sich sehr über dieses Engagement. Die Meisterschaft wurde zu einen Höhepunkt der vielen „Make IT“-Aktionen der Stadtbibliothek. Eine weitere Runde ist für das kommende Jahr geplant.