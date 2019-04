Und dann ließ der Regen nach . . .

Regenschauer, dicke Wolken und trotzdem – der Festzug mit dem Maikranz setzt sich pünktlich ab dem Feuerwehrhaus in Bewegung, geht die ganze große Runde, trotzt dem Regen. Neben dem Spielmannszug Bahnhof und dem Reckenfelder Blasorchester, die beide später noch ein Platzkonzert geben, begleiten den Festzug nicht so viele Teilnehmer wie sonst. Die größte Gruppe bilden die KFD-Damen mit ihrer Prinzessin Doris Weber. Und auch ein paar Kinde der Erich-Kästner-Grundschule tragen stolz ihr Banner zum Festplatz.

Hier warten schon die Reckenfelder Feuerwehrkameraden mit der langen Leiter um Georg Knorr und Gerd Glück, die auf einem Hubwagen ebenfalls hoch hinausfahren, um von noch weiter oben beim Aufhängen des Kranzes zu unterstützen. Trotz des immer noch anhaltenden Regens lassen sich die Zuschauer diese Aktion hoch oben nicht entgehen. Organisator Franz Josef Holthaus begrüßt von der Bühne aus die Besucher und bittet um eine Spende, damit der Maikranz, der doch recht blass geworden ist, zum nächsten Jahr aufgehübscht werden kann. Andreas Hajek nimmt die Worte aus „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ als Aufhänger für seine einfühlsame und lobende Rede auf die Aktiven, die hier im Einsatz sind.

Zwar sind nicht so viele Besucher wie sonst da, aber die Reckenfelder nehmen ihre Feste an – manche kürzer, manche länger. Alle genießen das kulinarische Angebot der diversen Vereine und lauschen Kinder- und Männerchor, die wieder eindrucksvoll gemeinsam singen, klatschen Beifall für die Re-Ka-Ge-Tanzgruppen und lauschen am Ende der Veranstaltung Roger Meads und seiner Trompete.

Am VDK-Stand trauen sich leider nur wenige, in den Alterssimulatoranzug zu schlüpfen. Kevin Özcekic (16) probiert es aus und merkt: „Das ist kein schönes Gefühl, man geht unsicher, sieht schlecht, kann sich die Schuhe nicht selbst zubinden.“ Die Erfahrung macht auch Anne Niepel, für sie ist es eine echte Herausforderung, die Treppe zur Bühne zu erklimmen.

Ach ja, und dann wurde beim Maibaumfest auch noch das Geheimnis um den neuen – wie Franz Josef Holthaus sagt – „Dorfsheriff“ gelöst. Thomas Maslanka, ein waschechter Reckenfelder, hat schon ganz unauffällig am 1. April den Dienst in der Reckenfelder Station übernommen. Diesen gleich mit einem großen Wasserschaden in seinem Büro im Franziskushof. „Wenn Ihr Probleme habt, kommt zu mir, sagt Bescheid, wo der Schuh drückt. Habt Vertrauen zu mir wie zu meinem Vorgänger. Ich will nichts Neues einführen. Ich setze auf Einsicht der Bürger und freue mich hier zu sein“, so Thomas Maslanka.