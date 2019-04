Den Grundstein für das traditionell familiengeführte Unternehmen legte Kurt H. Schumacher 1948, als er im bayerischen Ebersdorf ein Großhandelsunternehmen für die ortsansässige Spielwaren-, Polster- und Kleinmöbelindustrie gründete. 1970 begann die eigene Wellpappe-Produktion im Stammwerk Ebersdorf, und seit Ende der 90er Jahre wuchs die Gruppe kontinuierlich durch eine ganze Reihe von Akquisitionen. In dritter Generation von der Inhaberfamilie geführt hat Schumacher Packaging heute mehr als 3000 Mitarbeiter an 13 europäischen Standorten in Deutschland, Polen und den Niederlanden.

Im neuen, hochmodernen Wellpappe-Werk Greven fand die Einweihungsfeier am 21. April 2015 im Terminal des Flughafens Münster Osnabrück statt. Auf einem 100 000 Quadratmeter großen Grundstück im AirportPark des Flughafens Münster/Osnabrück entstand im ersten Bauabschnitt ein Wellpappe-Werk mit 20 000 Quadratmeter Grundfläche. 2018 wurde der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen.

Das Werk verfügt über eine hochmoderne 2,50 Meter breite Wellpappenanlage, die mit zwei einseitigen Maschinen zur Produktion ein- und zweiwelliger Wellpappe ausgestattet ist. Sie kann inklusive der F-Welle sämtliche gängigen Wellenarten herstellen. Weiterhin verfügt das Werk über sechs Verarbeitungsmaschinen. Ein Hochregallager mit einer Kapazität von 15 000 Europaletten steht zur Aufnahme der fertigen Produkte bereit. Für die Weiterverarbeitung hat Schumacher Packaging in einen Mehrfarben-Inliner investiert, der Bogen bis 2,80 Meter Breite verarbeitet. Ergänzt wird er durch einen Zwei-Farben-Inliner mit 2,40 Meter Arbeitsbreite. Eine Sechs-Farben-Flexodruckmaschine, zwei Flachbettstanzen sowie zwei Faltklebemaschinen runden den Maschinenpark in Greven ab. Zurzeit sind rund 200 Mitarbeiter in dem Werk in Greven beschäftigt.

Die Innovationsfreudigkeit stellte die Schumacher Packaging Gruppe durch den Gewinn des 2. Platzes des Innovationspreises Wellpappe 2018 für seine neue E-Commerce-Verpackung „L-Folder“ erneut unter Beweis.