Bequem, was Autos noch längst nicht können, geht auf dem Acker: Autonomes Fahren. Wie läuft das? Windau-Eilers: Wir fahren hier mit einer Applikationskarte. Das heißt, wir messen per Satellit, wo gute Böden sind und wo nicht so ertragsreiche Böden sind. Und auf die nicht so ertragreichen Flächen legt die Maschine automatisch weniger Körner.