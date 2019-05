Seit dem neuen Jahr steckt das Jugendblasorchester (JBO) mitten in den Proben für das Frühjahrskonzert am Samstag, 18. Mai, in der Bürgerscheune. Dies wird für die jungen Musiker das erste Konzert sein, dass sie mit ihrem neuem Dirigenten Holger Till allein auf die Beine stellen. Mit Liedern wie „Oye como va“ und „Stand by me“ wird das JBO sein Können unter Beweis stellen. Zusätzlich werden an dem Abend weitere Stücke mit dem Kolpingblasorchester gemeinsam gespielt, worauf sich alle Musiker beider Orchester freuen, heißt es in einer Pressemitteilung. Von beiden Orchestern werden im Laufe des Abends ernste, lustige sowie auch mitreißende Stücke zu hören sein, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Das Frühjahrskonzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten für das Konzert gibt es bei den Mitgliedern des Orchesters, in der Buchhandlung „Buch und mehr“ und natürlich auch an der Abendkasse zum Preis von sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder.