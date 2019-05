Partnerin gegen das Bein getreten

Alkohol war wohl Schuld daran, dass ein Streit zwischen einem Pärchen zu blauen Flecken und einer Anzeige führte. Am Dienstag wurde ein schwerbehinderter und arbeitsloser Reckenfelder vom Amtsgericht Steinfurt wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt.

Der 44 Jahre alte Täter und seine 43 Jahre alte Lebensgefährtin erschienen einträchtig zusammen im Gerichtssaal. Der Angeklagte verteidigte sich selbst, seine Partnerin musste gegen ihn aussagen. Am 7. November vergangenen Jahres stritten die beiden gegen 22 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Reckenfeld zunächst nur verbal. Es ging um zu laute Musik, denn die Freundin musste am nächsten Morgen um 3 Uhr aufstehen, um ihren Job als Berufskraftfahrerin zu erfüllen.

Zunächst schlug der Angeklagte ihr das Handy aus den Händen und trat mit den Füßen darauf. Danach trat er ihr gegen ein Bein. „Übermäßiger Alkohol war schuld, weshalb ich den Scheiß gemacht habe. Das passt schon. Ich wollte sie aber nicht verletzten. Ich tauge einfach nichts“, räumte der seit 1998 15 Mal zum Teil einschlägig vorbestrafte Täter ein.

Seine Freundin hatte ihm bereits verziehen und sagte unter Tränen: „Ich kenne ihn ganz anders. Er ist nicht so. Das war das erste Mal, dass er so über die Stränge geschlagen ist.“

Weil das Opfer in einer vorherigen Beziehung vom damaligen Partner geschlagen und mit einem Messer bedroht worden war, hatte sie am Tattag Angst bekommen und befürchtet, dass dieser Streit ähnlich ausarten würde und deshalb die Polizei gerufen. „Aber im Grunde war nicht viel passiert. Ein paar blaue Flecke und ein bisschen Schmerzen, mehr nicht“, versuchte sie, ihrem Gefährten ein mildes Urteil zu beschaffen.

Mit der 500-Euro-Geldstrafe folgte der Richter dem Antrag der Staatsanwältin. Der von der Sozialhilfe lebende Angeklagte nahm das Urteil an.